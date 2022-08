El defensor salvadoreño Alexander Roldánhizo historia la noche de hoy con la camiseta del Seattle Sounders, luego que fuera parte del once titular en el partido ante Los Ángeles Galaxy en el cual logró alcanzar la cifra de los cien partidos en la Major League Soccer algo que muy pocos futbolistas han logrado en el país estadounidense.

Roldán se ha convertido en un hombre indiscutible para el Sounders luego que llegara a la institución en el 2018 y en el que poco a poco ha conseguido afianzarse un lugar en el once titular, para luego convertirse en pieza fundamental y que lo ha hecho llegar a la cifra anteriormente mencionada.

Además, Alex Roldán marcó historia y lo hizo junto a su hermano Cristian, porque con lo logrado por el salvadoreño se convierten en los primeros hermanos en lograr los 100 partidos con el mismo club en la MLS, algo que es un nuevo récord y que parece difícil de superar tomando en cuenta que por el momento no hay nada parecido.

Alexander Roldán comenzó su carrera futbolística en la temporada 2017 / 2018, cuando formó parte del RedHawks, luego pasó a Seattle para ser parte del Sounders FC 2, después pasó en calidad de préstamo al Tacoma Defieance y volvió a Seattle Sounders de quedarse de manera definitiva en el 2019 donde se coronó campeón ese mismo año y luego en el 2021 se coronó en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Por otra parte, el defensor no tiene buena relación con la Selección de El Salvador tras no aceptar la convocatoria en la última Fecha FIFA por no llegar a un acuerdo con la Federación de Futbol de dicho país y por el momento no ha dicho sí volverá a ser parte de La Selecta.