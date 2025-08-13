“Diez días”: el mensaje de Javon East sobre su futuro que tomó por sorpresa a Saprissa

En las últimas semanas, el nombre de Javon East ha estado rondando con fuerza entre los aficionados del Deportivo Saprissa. La posibilidad de un regreso del delantero jamaiquino ilusiona a gran parte de la afición morada, especialmente porque el jugador dejó huella en su paso por el club con goles importantes y actuaciones decisivas.

El mercado de fichajes alimentó aún más las especulaciones. Si bien East mantiene contrato con el Hapoel Haifa FC de Israel hasta junio del próximo año, en Costa Rica surgieron comentarios y rumores que apuntaban a una eventual rescisión de ese vínculo para facilitar su vuelta a Tibás.

¿Qué mensaje publicó Javon East?

En medio de este ambiente de ilusión y expectativa, el propio futbolista encendió las redes sociales. A través de una publicación en sus cuentas oficiales, Javon escribió un breve pero intrigante mensaje: “Faltan 10 días más”. Las reacciones no se hicieron esperar y muchos hinchas interpretaron esas palabras como una cuenta regresiva para su regreso al Saprissa.

Sin embargo, detrás de ese mensaje no hay un movimiento relacionado con el mercado de fichajes ni una salida anticipada del club israelí. La frase hacía referencia a algo muy distinto: el inicio de la nueva temporada de la Liga Premier de Israel, en la que el Hapoel Haifa debutará el próximo 23 de agosto ante el Ironi Tiberias FC.

La publicación de Javon East en sus redes sociales.

Lejos de despedirse, East se encuentra enfocado en iniciar con fuerza la campaña en Israel. Aunque la ilusión morada por su retorno sigue viva, la realidad es que, al menos por ahora, su futuro inmediato sigue vinculado al Hapoel Haifa, donde es parte del plan deportivo para la 2025.

Con esta aclaración, el mensaje de “diez días” deja de ser un anuncio de traspaso para convertirse en un recordatorio de que su presente competitivo está en Medio Oriente. Los aficionados del Saprissa deberán esperar, como mínimo, hasta el próximo mercado para saber si el reencuentro con el goleador se hace realidad.