Hugo Pérez lo borró de La Selecta, es referente en Europa y ahora la Fesfut lo contactó: "Se necesita carácter y personalidad"

Los salvadoreños están cerca de tener el regreso de uno de sus legionarios para el camino al Mundial 2026

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Hugo Pérez lo borró de La Selecta, es referente en Europa y ahora la Fesfut lo contactó: "Se necesita carácter y personalidad"
Hugo Pérez lo borró de La Selecta, es referente en Europa y ahora la Fesfut lo contactó: "Se necesita carácter y personalidad"

La Selección de El Salvador está a menos de un mes de volver a jugar cuando visite a Guatemala y luego reciba a Surinam por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, encuentros en los que se busca tener el mejor equipo posible y así comenzaron con el pie derecho su camino hacía United 2026.

Hernán El Bolillo Gómez está buscando a los mejores elementos posibles, eso si con el revés de Alex Roldán y Eriq Zavaleta, el entrenador tendrá que apostar por otros jugadores, siendo uno de los legionarios que podría volver, Pablo Punyed, quien no cierra la puerta para regresar a La Selecta tal como lo dijo en una plática al Gráfico.

El jugador del Vikungur de Islandia no juega con la Selección Nacional desde hace más de un año, pero al recuperarse de una grave lesión y mostrar buen nivel con su club, afirmó que ya habló con personeros de la Fesfut y solamente le faltaría tener comunicación con Gómez.

Pablo Punyed quiere regresar a la Selección de El Salvador

Siempre estoy pendiente de la selección y, hasta que no me retire, me sentiré parte de ella con orgullo y responsabilidad. Se vienen partidos importantes en la última fase de la clasificación, que se viven con más intensidad. Estoy dispuesto a aportar lo que sé y a apoyar al grupo. El profe ha hecho un buen trabajo y veremos cómo se desarrolla este próximo mes”, dijo.

Sobre sus posibilidades de volver indicó: “Siempre estoy al tanto, con las puertas abiertas y con muchas ganas de ayudar para empujar este tren del sueño que tenemos todos los salvadoreños. Es lindo que lleguen quienes estén en su mejor momento para aportar, porque estos dos primeros partidos son clave para empezar con pie derecho en la eliminatoria”.

Punyed también dedicó palabras al trabajo del Bolillo Gómez: “Mucha intensidad, orden táctico y, sobre todo, preparación física para poder correr los 90 minutos. El profe también lo ha dicho: se necesita carácter y personalidad en la cancha, así como un balance entre jugadores con experiencia en fases finales de eliminatorias y nuevos perfiles“.

“Eso es importante para el entrenador, para el país y para el proceso de los jóvenes, que deben incorporarse y demostrar que se puede, siempre dando el 100%”, finalizó.

