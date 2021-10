Oficialmente terminó la jornada 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador. La misma comenzó el sábado 9 de octubre, en donde se enfrentaron Limeño vs. Once Deportivo (1-1) y Platense vs. Firpo (1-3). Por lo que, en total, hubo tres triunfos, tres empates y 11 goles, una cifra superior/inferior a la de la fecha anterior. En FCA, a modo de balance, repasaremos todos los juegos del día, finalizando con la respectiva tabla de posiciones.

Miércoles 20 de octubre

Jocoro 0-0 FAS: los tigillos con el dominio, intentando anotar, y los locales resistiendo, optando por cortar el juego. Esa fue la tónica general del encuentro. Los de Rodríguez no pudieron aprovechar que los fogoneros sufrieron la expulsión de Padilla (11'). pero al menos le pusieron un freno a sus dos derrotas consecutivas.

Águila 4-0 Isidro Metapán: las águilas siguen tomando vuelo mientras que los jaguares cada vez quedan más regazados en el fondo de la tabla. Una goleada impiadosa de los pupilos de "Chochera" Castillo, obra de Martínez (5' y 66'), Maciel (10') y Ortíz (26'), que los deja en el cuarto puesto.

Santa Tecla 0-0 Atlético Marte: en un duelo clave por el octavo lugar que clasifica a la siguiente fase, tecleños y marcianos igualaron sin emociones en Las Delicias. El primer tiempo fue de dominio visitante y el segundo fue más de los locales. Sin embargo, y a pesar de que hubo algunas llegas, el cero no se reompió.

Alianza 1-0 Chalatenango: debido a los resultados del día y a que se llevaron unos tres puntos esforzados de su casa, los paquidermos ostentan una diferencian significativa con FAS. La única diana del cotejo la marcó Portillo (31'), de forma merecida. Empero, el complemento fue otra historia y por un pelo no se les escapó el partido.

Apertura 2021: la tabla de posiciones