Ya quedaron atrás las primeras seis apasionantes fechas del Octogonal Final en las Eliminatorias de Concacaf para la Copa del Mundo en Qatar 2022. Las selecciones de Centroamérica no se encuentran en un buen momento en su gran mayoría, los malos resultados y el mal funcionamiento, no han sido una buena combinación. Según el sitio We Global Football, analizaremos quiénes son los conjuntos que tienen más posibilidades de ir a la próxima Copa del Mundo.

Actualmente las selecciones de Centroamérica se encuentran a fuera de los tres primeros lugares. Recordemos que quienes estén ubicados entre los primeros tres puestos en la tabla de clasificación, se ganará automáticamente un boleto para el Mundial de Qatar 2022. Panamá es la selección que más se acerca en el cuarto lugar a dos puntos de la tercera casilla. Sin embargo, según estos datos, el futuro no parece nada alentador.

Centroamérica peligra en Qatar

Sí, y es que de acuerdo con el sitio We Global Football, dedicado a las estadísticas y análisis predictivo del futbol soccer, México tiene 99% de probabilidades de estar en Qatar. EE. UU. con un 95% y Canadá con un 91%. Esto significa que los equipos de Norteamérica estarían quedándose con los tres boletos directos al Mundial. Serían pésimas noticias para Centroamérica.

Panamá, con un 22%, estaría disputando la repesca. Mientras que Costa Rica, 17%, y Jamaica, 16%. Seguidamente, El Salvador y Honduras, con 4% y 2% respectivamente, son las selecciones con menos probabilidades de llegar a Qatar según We Global Football. Pero todavía restan ocho jornadas y todo podría pasar en estas Eliminatorias. Por ahora son solo datos y estadísticas. Todo se tendrá que resolver en la cancha.