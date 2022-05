El Salvador se vio sorprendido luego que Alex Roldán no aceptara ser parte de la convocatoria.

Alex Roldán y sus razones para no aceptar la convocatoria de El Salvador

La Selección de El Salvadordio a conocer ayer la convocatoria para sus siguientes compromisos de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde la mayor sorpresa fue la ausencia del defensor Alexander Roldán, quien había sido capitán de La Selecta y por varias horas no se supo una versión oficial, siendo el mismo futbolista que rompió el silencio.

Roldán respondió a los rumores luego que se confirmara su ausencia, el futbolista del Seattle Sounders emitió un breve comunicado donde dio a conocer los motivos de no volver a La Selecta por un tiempo y dejó claro que todo fue por lo sucedido en la Eliminatoria Mundialista, en especial previo al encuentro ante Canadá que se disputó en febrero.

“Afición salvadoreño, primero les quiero pedir gracias por el apoyo que me han dado desde el primer día que llegué. No fui convocado por las cosas que sucedieron anteriormente en las eliminatorias. Entiendo que esto es el pasado, pero no quería volver con malos pensamientos y arruinar relaciones”, redactó el jugador en el comunicado.

En aquella ocasión, los jugadores hicieron una pequeña huelga antes del partido, incluso amenazaron con no jugar y publicaron un comunicado en las redes sociales, afirmando que no se presentarían a jugar como medida de protesta por una falta de respeto, luego que las Fesfut les confirmara que no les cumpliría un acuerdo con unos premios.

Alex Roldán también fue claro que esta decisión no significa que no vaya a regresar a La Selecta, pero comentó que necesita tiempo para reflexionar y así seguir adelante, esperando que exista un cambio, pidiendo comprensión y apoyo a los seguidores.