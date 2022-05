La consagración en la Concachampions no fue un título más para Alex Roldán. No solo obtuvo el torneo más importante de la confederación que te permite jugar el Mundial de Clubes, sino que también lo hizo con el equipo de su ciudad y junto a su hermano. Fue algo muy emotivo para el legionario de El Salvador.

El lateral se mostró emocionado en la entrevista que le realizaron después de los festejos. No solo recordó lo que lucharon para quedarse con esta copa, sino también su vida en esa ciudad y la importancia de ganar algo con el primer club de la Major League Soccer que le abrió las puertas.

"Este es un salto inmenso. La ciudad ha sido mi segundo hogar y estoy feliz de lograr éxitos aquí y contribuir al club y también a Seattle", comenzó declarando Alex Roldán frente a la prensa que lo entrevista en el vestuario. Hay una gran unión entre el defensor y los aficionados de los Sounders.

Y agregó sobre la importancia de este club en su carrera: "Ellos me dieron mi primera oportunidad y después me introdujeron al nivel de competencia que necesitaba para saltar al draft. Me convirtieron en el jugador que soy ahora y estoy agradecido por los años que pasaron para llegar a este momento".

Para finalizar, resaltó lo que significa este título para la institución estadounidense: "Es histórico para Seattle. El equipo ha logrado cosas importantes, pero creo que esto es más grande (Liga de campeones). Se consiguieron cosas especiales y es un gran momento".