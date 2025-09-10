La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Costa Rica de clasificarse al Mundial 2026 tras los tropiezos en Eliminatorias

Costa Rica no ha tenido el inicio esperado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Con dos empates consecutivos, frente a Nicaragua y Haití, La Sele dejó escapar puntos valiosos que hoy la mantienen en una posición incómoda dentro del Grupo C.

En medio de este panorama, la Inteligencia Artificial realizó un cálculo que determina la probabilidad matemática de que el conjunto de Miguel Herrera logre llegar a la Copa del Mundo, un dato que refleja con crudeza lo complicada que se ha vuelto su clasificación.

¿Qué dijo la IA sobre a probabilidad matemática exacta que tiene Costa Rica de clasificarse al Mundial 2026?

“La situación de Costa Rica en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 sigue siendo compleja y los números lo reflejan con claridad. De acuerdo con una simulación matemática basada en el estado actual del Grupo C, La Sele apenas tiene un 30,9% de probabilidades de quedarse con el primer lugar y asegurar así la clasificación directa a la Copa del Mundo“, compartió la IA de ChatGPT.

“El panorama mejora un poco cuando se amplía el margen a la pelea por el repechaje. Según el mismo cálculo, Costa Rica cuenta con un 59,4% de opciones de terminar entre los dos primeros del grupo y mantenerse con vida en la carrera mundialista“, finalizó la IA.

Selección de Costa Rica

¿Cuál es la situación de La Sele en las Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica no ha logrado arrancar con firmeza en estas Eliminatorias hacia el Mundial 2026. Tras dos empates consecutivos, apenas acumula dos puntos en el Grupo C, con un balance de cuatro goles anotados y cuatro recibidos que refleja tanto desequilibrio ofensivo como fragilidad en defensa.

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele en Eliminatorias?

Costa Rica ya tiene en el horizonte sus próximos compromisos por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primer desafío será el 9 de octubre, cuando visite a Honduras en un duelo directo por el Grupo C que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la clasificación.

Posteriormente, el 13 de octubre, la Tricolor volverá a jugar en casa frente a Nicaragua. Ese encuentro aparece como una oportunidad inmejorable para recuperar terreno y sumar tres puntos vitales, en un momento en el que cada resultado empieza a ser decisivo en la lucha por un boleto mundialista.

