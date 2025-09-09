El empate 1-1 frente a Nicaragua continúa generando repercusiones en la Selección de Costa Rica, y en esta ocasión fue Jafet Soto, como secretario del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol y presidente de Herediano, quien se pronunció.

Luego en declaraciones a Teléfono Rojo, el dirigente envió un mensaje claro y directo al camerino de la Tricolor de Miguel Herrera, evidenciando la preocupación que dejó ese resultado.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre La Sele de Miguel Herrera?

Jafet Soto fue autocrítico al referirse al desempeño de Costa Rica frente a Nicaragua, asegurando que al equipo le faltó carácter y coraje en varios tramos del partido

“No estamos preocupados, más sí ocupados. Necesitábamos dar un poco más, un poco más de sangre y de coraje en Nicaragua”, comentó.

“Nicaragua compitió todo el partido, nosotros no. Hubo 25 minutos en los que no competimos y nos costó el triunfo. Por momentos dejamos de competir y eso no se vale en una eliminatoria”, afirmó Jafet Soto.

Jafet Soto – Herediano

También señaló que una de las grandes dificultades que enfrenta la Selección de Costa Rica es la falta de experiencia internacional en las nuevas generaciones.

“Sí nos afectó no jugar mundiales menores, para que los muchachos entendieran lo que es llevar esa camisa en esos escenarios. Nos faltó eso y lo estamos pagando”, finalizó.

¿Cómo ver hoy Costa Rica vs. Haití por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El duelo entre Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 podrá verse en el país a través de las pantallas de Canal 6 Repretel y Teletica 7, cadenas encargadas de llevar en vivo este importante compromiso del Grupo C.