Vuelve a La Sele: Fedefútbol hace oficial el regreso de un referente de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Este lunes 29 de septiembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) compartió a través de sus canales oficiales la lista de 17 futbolistas convocados por Miguel “Piojo” Herrera para el microciclo de la Selección Nacional que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de octubre.

Esto tiene como objetivo preparar a los jugadores para la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la que La Sele enfrentará a Honduras en San Pedro Sula y recibirá a Nicaragua en San José.

ver también “Se perderá los partidos”: se confirma la baja en Costa Rica que el Piojo Herrera no quería escuchar para enfrentar a Honduras y Nicaragua

La convocatoria está conformada por jugadores del medio local, muchos de los cuales se perfilan para formar parte de la lista definitiva que se anunciará el domingo 5 de octubre, y que marcará el equipo final para los enfrentamientos cruciales.

Publicidad

Publicidad

El regreso más esperado

Entre los seleccionados destaca la inclusión de Celso Borges, el histórico mediocampista de 37 años, quien regresa a la Selección Nacional luego de un largo período de ausencia.

El jugador con más partidos internacionales en la historia de Costa Rica fue llamado por el Piojo Herrera para aportar su experiencia de cara a la complicada visita a Honduras, programada para el 9 de octubre.

Publicidad

Celso Borges vuelve a La Sele (FCRF).

Publicidad

A pesar de arrastrar una molestia muscular que lo tiene entre algodones en su club, Liga Deportiva Alajuelense, todo indica que el capitán manudo estará listo para jugar en el hostil escenario de San Pedro Sula.

Publicidad

Otro nombre destacado que regresa a la Tricolor es Warren Madrigal, que vuelve a ser convocado después de superar una grave lesión. El delantero de 21 años, quien sufrió una fractura de peroné durante la Copa Oro con Costa Rica, volvió a las canchas el pasado domingo con el uniforme del Deportivo Saprissa, dejando atrás meses de rehabilitación.

Warren Madrigal también está de vuelta (FCRF).

Publicidad

Publicidad

Los 17 convocados por Miguel herrera

ver también “Error venir a Pumas”: Keylor Navas recibe el mensaje que jamás imaginó en medio de la crisis que atraviesa en México

A continuación, los 17 jugadores convocados para este microciclo de preparación, que servirá para evaluar el estado físico y futbolístico de los jugadores en vistas a la eliminatoria:

Porteros

Alexandre Lezcano (San Carlos)

Publicidad

Defensas

Alexis Gamboa (Alajuelense)

Joseph Mora (Saprissa)

Darry Araya (Herediano)

Fernando Piñar (Alajuelense)

Haxzel Quirós (Herediano)

Publicidad

Volantes

Sebastián Acuña (Saprissa)

Guillermo Villalobos (Alajuelense)

Celso Borges (Alajuelense)

Aarón Murillo (Herediano)

Alejandro Bran (Alajuelense)

Kenneth Vargas (Herediano)

Creichel Pérez (Alajuelense)

Kenyel Mitchell (Alajuelense)

Allan Cruz (Herediano)

Publicidad

Delanteros