Vuelve a La Sele: Fedefútbol hace oficial el regreso de un referente de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

El Piojo Herrera le abre las puertas de la Selección de Costa Rica a un referente histórico.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El regreso más esperado por Costa Rica.
El regreso más esperado por Costa Rica.

Este lunes 29 de septiembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) compartió a través de sus canales oficiales la lista de 17 futbolistas convocados por Miguel “Piojo” Herrera para el microciclo de la Selección Nacional que se llevará a cabo entre el 1 y el 4 de octubre.

Esto tiene como objetivo preparar a los jugadores para la doble jornada de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en la que La Sele enfrentará a Honduras en San Pedro Sula y recibirá a Nicaragua en San José.

La convocatoria está conformada por jugadores del medio local, muchos de los cuales se perfilan para formar parte de la lista definitiva que se anunciará el domingo 5 de octubre, y que marcará el equipo final para los enfrentamientos cruciales.

El regreso más esperado

Entre los seleccionados destaca la inclusión de Celso Borges, el histórico mediocampista de 37 años, quien regresa a la Selección Nacional luego de un largo período de ausencia.

El jugador con más partidos internacionales en la historia de Costa Rica fue llamado por el Piojo Herrera para aportar su experiencia de cara a la complicada visita a Honduras, programada para el 9 de octubre.

Celso Borges vuelve a La Sele (FCRF).

A pesar de arrastrar una molestia muscular que lo tiene entre algodones en su club, Liga Deportiva Alajuelense, todo indica que el capitán manudo estará listo para jugar en el hostil escenario de San Pedro Sula.

Otro nombre destacado que regresa a la Tricolor es Warren Madrigal, que vuelve a ser convocado después de superar una grave lesión. El delantero de 21 años, quien sufrió una fractura de peroné durante la Copa Oro con Costa Rica, volvió a las canchas el pasado domingo con el uniforme del Deportivo Saprissa, dejando atrás meses de rehabilitación.

Warren Madrigal también está de vuelta (FCRF).

Warren Madrigal también está de vuelta (FCRF).

Los 17 convocados por Miguel herrera

A continuación, los 17 jugadores convocados para este microciclo de preparación, que servirá para evaluar el estado físico y futbolístico de los jugadores en vistas a la eliminatoria:

Porteros

  • Alexandre Lezcano (San Carlos)
Defensas

  • Alexis Gamboa (Alajuelense)
  • Joseph Mora (Saprissa)
  • Darry Araya (Herediano)
  • Fernando Piñar (Alajuelense)
  • Haxzel Quirós (Herediano)

Volantes

  • Sebastián Acuña (Saprissa)
  • Guillermo Villalobos (Alajuelense)
  • Celso Borges (Alajuelense)
  • Aarón Murillo (Herediano)
  • Alejandro Bran (Alajuelense)
  • Kenneth Vargas (Herediano)
  • Creichel Pérez (Alajuelense)
  • Kenyel Mitchell (Alajuelense)
  • Allan Cruz (Herediano)
Delanteros

  • Anthony Hernández (Alajuelense)
  • Warren Madrigal (Saprissa)

