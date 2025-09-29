“Se perderá los partidos”: se confirma la baja en Costa Rica que el Piojo Herrera no quería escuchar para enfrentar a Honduras y Nicaragua

La Selección de Costa Rica recibió una noticia inesperada justo antes de los duelos frente a Honduras y Nicaragua por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

En medio de esta preparación, se confirmó una baja que representa un golpe sensible para el plantel y que complica los planes de Miguel Herrera al mando de La Selecta.

¿Cuál es la baja en La Sele de Miguel Herrera para enfrentar a Honduras y Nicaragua?

El periodista Kevin Jiménez informó que Kenay Myrie será sometido a exámenes médicos en su tobillo, ya que no ha presentado la evolución esperada en su recuperación.

Debido a esta situación, el jugador quedará fuera de los próximos compromisos de la Selección Nacional, lo que representa una baja sensible para el combinado patrio.

“Kenay Myrie será sometido a exámenes médicos en su tobillo este lunes, no ha mejorado como debería. Se perderá los partidos de LaSele“, comentó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Además, el propio Kevin agregó en el programa Seguimos que Patrick Sequeira también atraviesa un panorama complicado tras sufrir un esguince. Aunque se espera que pueda superarlo pronto, aclaró que no es un proceso sencillo y dependerá de cómo responda físicamente.

¿Cuándo juega Costa Rica ante Honduras y Nicaragua por Eliminatorias?

Miguel Herrera volverá a tomar las riendas de la Selección de Costa Rica en un momento clave del camino hacia el Mundial. Su primer desafío será el 9 de octubre, cuando el conjunto tico visite a Honduras en un compromiso que podría marcar el rumbo dentro de la fase final de las Eliminatorias.

Días después, el estratega mexicano afrontará su segundo examen de la doble fecha. El 13 de octubre, la Tricolor se presentará ante su gente en el duelo frente a Nicaragua, un partido en el que estarán obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

