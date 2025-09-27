Celso Borges es uno de los futbolistas con más posibilidades de regresar a la Selección de Costa Rica. En un momento crítico por los empates en las dos primeras jornadas, el capitán de la Liga Deportiva Alajuelense apareció como un de los referentes para volver a La Sele.

A pesar de esta ilusión de varios aficionados por su vuelta, sufrió una lesión muscular luego del partido de ida que jugó la Liga ante Motagua el pasado martes. Todos los rumores indican que Celso no llegaría para el partido ante Honduras. No obstante, Machillo Ramírez no descartó su ausencia.

Este viernes, después del empate ante Puntarenas, el técnico de Alajuelense fue consultado acerca de la presencia del mediocampista en la próxima convocatoria de Miguel Herrera y dejó más dudas que certezas.

“Celso tiene una molestia muscular. Se le han hecho exámenes pero se resuelve el domingo, ahí tomaremos decisión y veremos qué es lo mejor. Está lo nuestro, lo que usted está diciendo (posibilidad de ir a La Sele), veremos qué es lo mejor para todos“, confirmó el técnico rojinegro.

Con esta información, habrá que esperar hasta el domingo para determinar si el Piojo Herrera podrá contar con Celso Borges para los partidos ante Honduras y Nicaragua. El periodista Kevin Jiménez aseguró que está descartado para la doble fecha de Eliminatorias.

Celso Borges no estará en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Lo que sí está confirmado es que Alajuelense no podrá contar con Celso para uno de los partidos más importantes de la temporada, como lo es el del próximo martes contra Motagua como visitante.