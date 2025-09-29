“Error venir a Pumas”: Keylor Navas recibe el mensaje que jamás imaginó en medio de la crisis que atraviesa en México

Keylor Navas atraviesa un momento complicado en su paso por el fútbol mexicano, donde las críticas no se han hecho esperar. En medio de la crisis deportiva que vive Pumas, un mensaje contundente señaló que su llegada al club habría sido un error.

Pumas UNAM no pudo estar a la altura en el Clásico Capitalino y terminó cayendo de manera contundente frente al América, lo que incrementó la frustración de su afición. La derrota dejó en evidencia las carencias del equipo, que sigue sin encontrar regularidad en el torneo.

Álvaro Morales no perdonó a Keylor Navas

El periodista de ESPN, Álvaro Morales, no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas directas hacia Keylor Navas luego del clásico. Con un comentario breve pero contundente, señaló que al guardameta ya no le alcanza físicamente

“Keylor Navas se come el gol también. Las piernas no le dan. Error venir a pumas a enterrar su brillante carrera“, comentó Álvaro Morales en su cuenta oficial de X.

Álvaro Morales en su cuenta oficial de X

Además, el periodista consideró que su llegada al club universitario fue un error que terminó opacando el prestigio de su brillante trayectoria en Europa.

La situación de Keylor Navas en Pumas en la Liga MX

Pumas UNAM se encuentra en la décima posición de la tabla con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

El equipo universitario ha marcado 14 goles y recibido 17, lo que les deja con una diferencia de -3, reflejo de la irregularidad que ha mostrado en el torneo y que lo mantiene fuera de los primeros puestos de la clasificación.