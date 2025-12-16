Ganó 12 títulos con Saprissa, hizo historia en La Sele y ahora Fedefútbol lo quiere para sustituir a Ignacio Hierro

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) inició el proceso para encontrar a un nuevo director de selecciones nacionales, luego de la salida del mexicano Ignacio Hierro.

La entidad ya trabaja en la evaluación de perfiles para ocupar el cargo, y uno de ellos ganó múltiples títulos con el Deportivo Saprissa e hizo historia con la Selección de Costa Rica.

ver también FIFA lo hace oficial: la resolución que soprende a Fedefútbol tras el fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

¿Quién sería el sustituto de Ignacio Hierro en la Fedefútbol?

Según información de ElMundo.CR, el nombre del técnico costarricense Rónald González forma parte de la lista de candidatos que será presentada al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, organismo que tendrá la tarea de evaluar los perfiles y definir al próximo encargado del área deportiva.

Por el momento, la Fedefútbol no ha confirmado nombres de manera oficial, aunque el proceso de evaluación continúa a nivel interno mientras se termina de definir el perfil ideal que asumirá el cargo dejado por Ignacio Hierro, una posición clave dentro de la planificación deportiva del fútbol nacional.

Ronald González

Historia con la Selección de Costa Rica

Rónald González también tuvo un paso destacado con la Selección de Costa Rica, especialmente en categorías menores. Fue el director técnico del combinado nacional en el Mundial Sub-20 de 2009, torneo en el que el equipo realizó una histórica participación al alcanzar las semifinales, instancia en la que cayó (1-0) ante Brasil.

Publicidad

Publicidad

Los 12 títulos con Saprissa

Rónald González dejó una huella importante en la historia del Deportivo Saprissa durante su etapa en Saprissa. A lo largo de esos años, fue protagonista en una de las épocas más exitosas del club, aportando a la conquista de títulos nacionales e internacionales. Estos son los 12 campeonatos en su etapa como jugador y entrenador.

Como jugador:

Títulos Nacionales

Primera División Costa Rica – 1989

Primera División Costa Rica – 1994

Primera División Costa Rica – 1995

Primera División Costa Rica – 1998

Primera División Costa Rica – 2004

Primera División Costa Rica – 2006

Títulos Internacionales

Copa de Campeones de la Concacaf – 1993

Copa de Campeones de la Concacaf – 1995

Copa Interclubes UNCAF – 2003

Copa de Campeones de la Concacaf – 2005

Como entrenador:

Títulos Nacionales

Torneo de Copa de Costa Rica – 2013

Primer División de Costa Rica – 2014