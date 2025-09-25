Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Va a estar”: la decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba para el clásico entre Costa Rica y Honduras

Cuando parecía que estaba descartado, desde Costa Rica adelantan que una pieza clave podría estar ante Honduras.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Miguel Herrera busca sorprender a todos. (Foto: Getty Images)
Miguel Herrera busca sorprender a todos. (Foto: Getty Images)

La Selección de Costa Rica recibió una noticia inesperada en la recta final de preparación para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua. Cuando todo parecía indicar que Celso Borges quedaría fuera de la convocatoria por lesión, un giro de último momento abre la puerta para su presencia.

Hace algunos días se confirmó que el mediocampista de Alajuelense había sufrido un problema muscular que podría tratarse de un desgarro. De ser así, el tiempo de recuperación lo dejaría sin opciones de disputar el clásico centroamericano frente a Honduras, uno de los duelos más determinantes de esta fase de eliminatorias.

¿Cuál es el giro que hubo con Celso Borges en Costa Rica?

El panorama parecía cerrado hasta que el preparador físico de la Tricolor, Josué Quesada, sorprendió con una declaración: Celso Borges podría estar en la convocatoria de todas formas, no para jugar, sino para acompañar al plantel desde adentro.

Publicidad

Quesada explicó que el Piojo Herrera valora lo que puede significar Celso para el grupo, por esto desde el cuerpo técnico aseguran que “va a estar igual aunque no esté al 100% físicamente”, la idea es que se una a la delegación y apoye al equipo en el camerino y en la concentración.

Celso Borges volvería a la Selección de Costa RIca. (Foto: Getty Images)

Celso Borges volvería a la Selección de Costa RIca. (Foto: Getty Images)

Publicidad

La decisión no pasaría por su aporte en la cancha, sino por su liderazgo, experiencia y peso dentro de un vestuario lleno de jugadores jóvenes que afrontan por primera vez partidos de este calibre. Para Herrera, contar con Borges es un respaldo emocional clave en un contexto de alta presión.

“Bronca de ellos”: Miguel Herrera destapa la interna menos pensada en Costa Rica a días de las finales contra Honduras y Nicaragua

ver también

“Bronca de ellos”: Miguel Herrera destapa la interna menos pensada en Costa Rica a días de las finales contra Honduras y Nicaragua

Así, aunque la lesión lo aleje del césped, todo apunta a que Celso Borges “va a estar” en el clásico contra Honduras, un giro que emociona a los seleccionados y que confirma la vigencia de un referente histórico en la Tricolor, incluso más allá de los 90 minutos.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Bronca de ellos": Miguel Herrera destapa la interna menos pensada en Costa Rica
Costa Rica

"Bronca de ellos": Miguel Herrera destapa la interna menos pensada en Costa Rica

Piojo Herrera llamaría a tres figuras de Herediano
Costa Rica

Piojo Herrera llamaría a tres figuras de Herediano

Una gran figura de La Sele casi afuera para jugar ante Honduras
Costa Rica

Una gran figura de La Sele casi afuera para jugar ante Honduras

“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocuopa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés
Honduras

“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocuopa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo