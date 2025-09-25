La Selección de Costa Rica recibió una noticia inesperada en la recta final de preparación para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua. Cuando todo parecía indicar que Celso Borges quedaría fuera de la convocatoria por lesión, un giro de último momento abre la puerta para su presencia.

Hace algunos días se confirmó que el mediocampista de Alajuelense había sufrido un problema muscular que podría tratarse de un desgarro. De ser así, el tiempo de recuperación lo dejaría sin opciones de disputar el clásico centroamericano frente a Honduras, uno de los duelos más determinantes de esta fase de eliminatorias.

¿Cuál es el giro que hubo con Celso Borges en Costa Rica?

El panorama parecía cerrado hasta que el preparador físico de la Tricolor, Josué Quesada, sorprendió con una declaración: Celso Borges podría estar en la convocatoria de todas formas, no para jugar, sino para acompañar al plantel desde adentro.

Quesada explicó que el Piojo Herrera valora lo que puede significar Celso para el grupo, por esto desde el cuerpo técnico aseguran que “va a estar igual aunque no esté al 100% físicamente”, la idea es que se una a la delegación y apoye al equipo en el camerino y en la concentración.

La decisión no pasaría por su aporte en la cancha, sino por su liderazgo, experiencia y peso dentro de un vestuario lleno de jugadores jóvenes que afrontan por primera vez partidos de este calibre. Para Herrera, contar con Borges es un respaldo emocional clave en un contexto de alta presión.

Así, aunque la lesión lo aleje del césped, todo apunta a que Celso Borges “va a estar” en el clásico contra Honduras, un giro que emociona a los seleccionados y que confirma la vigencia de un referente histórico en la Tricolor, incluso más allá de los 90 minutos.