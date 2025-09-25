“Bronca de ellos”: Miguel Herrera destapa la interna menos pensada en Costa Rica a días de las finales contra Honduras y Nicaragua

El técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera, se refirió a la manera en que maneja su relación con los medios de comunicación ticos y explicó por qué no suele participar en programas locales.

Desde unas declaraciones en el espacio de “Jorge Ramos y su banda”, el estratega mexicano comentó que desde su llegada al país ha tenido pocas salidas y que, salvo algunos viajes puntuales a México, se ha dedicado de lleno a su labor con la Tricolor.

¿Cuál es la interna que destapó Miguel Herrera en Costa Rica?

Miguel Herrera aseguró que siempre está dispuesto a hablar y analizar el desempeño de su equipo, pero recalcó que en Costa Rica no comparte tanto con la prensa debido a que no se lo permiten.

Aclaró que siempre responde cuando lo buscan y atiende a la prensa en la medida de lo posible, respetando el rol de la jefa de prensa de la FCRF, Adriana Durán. Sin embargo, enfatizó que en Costa Rica no le han permitido asistir a ciertos espacios y que esa decisión no depende de él, sino de la organización.

“Cuando me buscan contesto, tengo aquí los mensajes, cuando puedo atender los atiendo, le doy su lugar a la jefa de prensa (Adriana Durán, en la FCRF) de cada lugar en donde he estado. Acá no han querido que asista a los lugares, es una bronca de ellos“, aseveró Miguel Herrera desde el espacio de “Jorge Ramos y su banda”.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

“Si me invitan voy no tengo ningún problema de darle la cara a nadie, de cambiar opiniones con cualquier persona, comunicador, experto de fútbol, con cualquiera puedo sentarme para plantear ideas, así es el fútbol, si alguien me escribe le digo que hable con la encargada de prensa y ella arma las entrevistas”, finalizó Miguel Herrera.

¿Cuándo regresa Miguel Herrera para dirigir a La Sele?

Volverá al banquillo de la Selección de Costa Rica en la próxima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial. Su primer desafío será el 9 de octubre, cuando el equipo nacional visite a Honduras en un duelo clave dentro de la fase final, un partido que despierta gran expectativa por la importancia de los puntos en juego.

Pero el calendario no se detiene ahí, ya que pocos días después, el 13 de octubre, Herrera afrontará un nuevo reto al recibir con la Tricolor a Nicaragua en el estadio nacional. Será una doble jornada determinante para el futuro de Costa Rica en la clasificación mundialista.

