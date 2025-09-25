Las Eliminatorias camino al Mundial 2026 tienen otra mala noticia preparada para la Selección de Costa Rica. Miguel Herrera sufriría una baja más que fundamental pensando en la doble fecha de La Sele contra Honduras y Nicaragua en el mes de octubre.

Sobre la noche del jueves, Alonso Martínez encendió las alarmas en el seleccionado tricolor. No fue titular contra Inter Miami, aunque ingresó en la segunda parte y despejó las dudas acerca de una baja en la nómina del Piojo Herrera. Sin embargo, hay una gran figura que no estaría presente en la tercera y cuarta fecha.

La dura ausencia que sufriría el Piojo Herrera para el clásico ante Honduras

De acuerdo a la información que reveló en las últimas horas el periodista Ferlín Fuentes, Celso Borges sufrió una lesión muscular luego del partido de la Liga Deportiva Alajuelense frente a Motagua. Todavía no está confirmada la gravedad de esta, pero según explicó se trataría de un desgarro.

El periodista Kevin Jiménez agregó que “no pinta bien. Van a hacerle pruebas porque salió resentido y no ha entrenado“. Además, aseguró que hay cerca de un 90 por ciento de probabilidades de que no sea convocado debido al poco tiempo que tendría de recuperación. Habitualmente, un desgarro conlleva tres semanas fuera de las canchas.

Celso fue uno de los que más desgaste hizo en el partido de ida.

De esta manera, la vuelta de Celso Borges a La Sele, la cual estaba prácticamente confirmada, no sería posible en el mes de octubre. También complica los planes de Óscar Ramírez en Alajuelense, ya que se perderá la revancha en Honduras contra Motagua.

Igualmente, todo dependerá de cómo salgan los estudios que le realizará el cuerpo médico de la Liga. De confirmarse su baja definitiva para octubre, Piojo Herrera tendrá que pensar en una nueva variante en el mediocampo.