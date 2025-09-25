“Fuera del Mundial”: en Costa Rica le temen a una decisión que tomó Concacaf y podría dejar a La Sele al borde de la eliminación

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera ve una nueva preocupación de cara al trascendental partido contra Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Una reciente decisión tomada desde la Concacaf ha generado polémica y encendió las alarmas entre los ticos, quienes consideran que podría afectar directamente sus aspiraciones mundialistas.

¿Cuál fue la decisión que se tomó desde Concacaf que perjudicaría a La Sele?

A poco más de dos semanas para el decisivo duelo eliminatorio entre Honduras y Costa Rica, ya se confirmó el cuerpo arbitral que estará a cargo del encuentro. El guatemalteco Walter López será el juez principal, acompañado por los dominicanos Raymundo Félix y Humberto Panoj como asistentes

Desde el medio deportivo TD Más reaccionó con molestia tras confirmarse que el árbitro guatemalteco Walter López será el encargado de dirigir el duelo entre Honduras y Costa Rica.

En su publicación en redes sociales, señalaron con tono crítico que “mejor dicen que nos quieren fuera del Mundial” dejando clara la inconformidad por la designación del juez para un partido tan decisivo.

TD Más en su cuenta oficial de X

Las dudas que genera Walter López en Costa Rica

Walter López es un viejo conocido en la región, con amplia trayectoria en la Concacaf, pero también con episodios que han dejado huella negativa, especialmente en Costa Rica. Su mayor polémica se remonta a las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, cuando estuvo al frente de un recordado duelo entre Panamá y la Sele.

En aquel compromiso, López validó un “gol fantasma” a favor de los canaleros, una acción que terminó siendo decisiva para que Panamá consiguiera el boleto al Mundial. Aunque en esta ocasión contará con el apoyo del VAR, la memoria de aquel episodio sigue latente entre la afición tica.

Afición de Costa Rica también reaccionó

La inconformidad no solo se hizo sentir en los medios, sino también entre la afición costarricense, que reaccionó con molestia al enterarse de la designación arbitral de Walter López para el duelo ante Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Aficionados de la Selección de Costa Rica en redes sociales

Aficionados de la Selección de Costa Rica en redes sociales

Aficionados de la Selección de Costa Rica en redes sociales

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por Eliminatorias?

Costa Rica enfrentará a Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 el 9 de octubre a las 8:00 p.m. desde el Estadio General Francisco Morazán, en un partido decisivo de la fase final donde se esperan cambios por parte de Miguel Herrera en la dirección técnica.