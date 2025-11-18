“Último partido”: los jugadores de Costa Rica que no volverían a ponerse la camiseta de La Sele si se quedan fuera del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera se estará jugando la vida hoy ante Honduras por un boleto al Mundial de 2026. Luego de varias jornadas de Eliminatorias muy intensas, La Sele llega con una última vida ante los catrachos.

Recordemos que Costa Rica está obligada a derrotar a Honduras en su último juego de las Eliminatorias; cualquier marcador distinto la dejaría fuera. Sin embargo, incluso logrando la victoria, el panorama no está totalmente en sus manos: también necesita que Haití no sume ante Nicaragua.

No clasificar al Mundial de 2026 sería un verdadero caos para la Selección de Costa Rica tomando en cuenta que para estas Eliminatorias, México, Estados Unidos y Canadá ya estaban adentro de la Copa del Mundo sin la necesidad de estar en competencia.

¿Cuáles son los jugadores de Costa Rica que no volverían a ponerse la camiseta de La Sele?

Desde la mesa de “Seguimos” en su canal de Youtube se compartieron varios nombres de jugadores que podrían estar jugando hoy ante Honduras su último partido con la Selección de Costa Rica

“Hoy podría ser el último partido de Keylor Navas, Kendall Waston, Celso Borges y cuidado si de Joel Campbell también”, se compartió. Tomando en cuenta que de no ganar ante los catrachos, el sueño mundialista quedaría terminado.

Además, tomando en cuenta la edad de los jugadores mencionados, esta sería su última oportunidad para intentar clasificar a La Sele al Mundial de 2026.

Costa Rica dirigida por Miguel Herrera llega tocada después de la derrota 1–0 sufrida ante Haití en la fecha anterior. Por eso necesita la victoria ante Honduras para mantener viva la esperanza de clasificar al Mundial 2026, aunque dependerá también de lo que ocurra en otros partidos.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras se enfrentarán hoy martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense desde el Estadio Nacional de Costa Rica en busca de la clasificación al Mundial de 2026.