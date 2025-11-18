Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Limpieza y drástica decisión del Piojo Herrera: la alineación de Costa Rica vs. Honduras para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Miguel Herrera no quiere dejar ninguna ventaja ante Honduras y así pararía La Sele esta noche para buscar su boleto al Mundial de 2026.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
© Selección Costa RicaMiguel Herrera con la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica al mando de Miguel Herrera quedó en una situación muy complicada rumbo al Mundial 2026. La caída frente a Haití la dejó prácticamente eliminada y ahora depende de una combinación de marcadores para mantener viva la esperanza de avanzar a la máxima cita del fútbol o, al menos, acceder al repechaje.

Ahora, Costa Rica está obligada a derrotar a Honduras en su última presentación de las Eliminatorias; cualquier marcador distinto la deja fuera. Sin embargo, incluso ganando no asegura nada: también necesita que Haití no sume frente a Nicaragua, ya sea con un empate o con una caída.

Costa Rica vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el clásico que definirá los clasificados al Mundial 2026? Eliminatorias Concacaf

ver también

Costa Rica vs. Honduras: ¿A qué hora y cómo ver el clásico que definirá los clasificados al Mundial 2026? Eliminatorias Concacaf

La alineación de Costa Rica ante Honduras

Según la información divulgada por el periodista Kevin Jiménez en el programa “Seguimos”, la alineación de la selección de Costa Rica para su enfrentamiento contra Honduras ya estaría definida.

Keylor Navas, Haxzel Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aaron Murillo, Orlando Galo; Álvaro Zamora, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde y Warren Madrigal. Estos serían los once jugadores que pararía Miguel Herrera para enfrentar a Honduras.

Selección de Costa Rica

Selección de Costa Rica

La limpieza del Piojo Herrera para enfrentar a Honduras

En comparación con la alineación que Miguel Herrera utilizó frente a Haití, el técnico realizará varios ajustes para este partido. Celso Borges no iniciará por decisión táctica, mientras que Manfred Ugalde ocupará el lugar de Kenneth Vargas.

Publicidad

Además, Warren Madrigal será titular en sustitución de Alonso Martínez, quien quedó fuera por lesión, por último Alexis Gamboa tampoco saldrá desde el inicio.

Miguel Herrera – DT de la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera – DT de la Selección de Costa Rica

Publicidad

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Costa Rica y Honduras disputarán su duelo decisivo hoy martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora tica) en el Estadio Nacional. Ambos equipos llegan con la mira puesta en asegurar un lugar rumbo al Mundial 2026, por lo que el encuentro será clave para sus aspiraciones.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Revelan el posible destino de Miguel Herrera
Costa Rica

Revelan el posible destino de Miguel Herrera

Tres referentes afuera: el Piojo Herrera prepara este 11 para buscar el milagro
Costa Rica

Tres referentes afuera: el Piojo Herrera prepara este 11 para buscar el milagro

"Es la verdad": Al Piojo Herrera le preguntaron si se irá de Costa Rica después de Honduras
Concacaf

"Es la verdad": Al Piojo Herrera le preguntaron si se irá de Costa Rica después de Honduras

"Yo lo parto": referente de Honduras hace arder a toda Costa Rica con lo que dice de Kendall Waston
Honduras

"Yo lo parto": referente de Honduras hace arder a toda Costa Rica con lo que dice de Kendall Waston

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo