Ya pasaron cerca de tres años desde que Joel Campbell tomó la decisión de vestir la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. El mediocampista ofensivo fue fuertemente repudiado por Deportivo Saprissa, ya que lo consideraron como una traición por su pasado morado.

Este fichaje fue uno de los más polémicos en la historia reciente. Tal es así que todo el cariño que la afición saprissista tenía con él se rompió ese mismo día en el que firmó con Alajuelense.

Después de un largo tiempo, Joel Campbell volvió a hablar sobre lo que significó esta decisión en su carrera y cómo la considera a día de hoy después de haber pasado más de dos años como jugador manudo.

El dardo de Joel Campbell que no le gustará a la afición de Saprissa

En el Podcast de su representante, Joaquim Batica, el de San José dejó en claro que desde Saprissa no estuvieron de acuerdo con su decisión: “Fue difícil por el entorno, por lo que se habló, lo que se dijo, por cómo fue, todo mi pasado que jugaba en Saprissa. Cuando yo decido jugar con la Liga, todos los saprissistas quedan dolidos, quedan disconformes con mi decisión. Son decisiones que uno toma“.

En el momento, Campbell sintió que se trataba de una decisión difícil por su pasado morado. Sin embargo, el mediocampista de 33 años reveló que a final de cuentas fue todo lo contrario. Piensa que la postura de vestirse de rojinegro fue fácil.

“Una decisión que para mi fue fácil por cómo me hizo sentir la directiva de la Liga, como me trató, como llegaron para ficharme. Entonces fui una persona muy agradecida con la Liga por los años que yo jugué ahí cuando era pequeño. Entonces la decisión no fue difícil. Sabía que llegaba en un momento complicado al equipo. Entonces había mucha más presión. Yo disfruto muchísimo a la Liga, estoy super contento de la decisión que tomé en su momento“, concluyó Campbell sin arrepentimientos de su elección.