“En negociaciones”: James Rodríguez se aleja de Keylor Navas y Pumas para fichar por un grande de Sudamérica

El interés de un grande de Sudamérica tocaría las puertas de James Rodríguez. Descubre de cuál club se trata.

Por Marcial Martínez

Durante semanas se especuló con fuerza que James Rodríguez podría convertirse en refuerzo de Pumas, incluso alimentado por la cercanía del colombiano con Keylor Navas.

Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado: mientras en México se hablaba de un posible acercamiento, en Sudamérica surgió el interés de un grande para jugar Copa Libertadores.

¿Cuál grande de Sudamérica iría por James Rodríguez?

El fútbol paraguayo se revolucionó tras conocerse que James Rodríguez, actualmente sin club y con último paso por León de México, podría llegar al país en 2026.

James Rodríguez debutó, provocó penal y León le ganó al Atlas :: Olé USA
James Rodríguez – Club León

Según reportes del Diario D10 de Paraguay, Libertad sería el equipo que ya entabló negociaciones con el mediocampista colombiano, aunque la operación no luce sencilla.

“Un importante club de Paraguay estaría en negociaciones con el volante colombiano James Rodríguez. Según informaciones, el club Libertad es el que estaría en negociaciones con la estrella cafetera”, apuntó el medio paraguayo D10.

Sobre este escenario, Libertad buscaría convencer a la estrella cafetera con el atractivo de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un escenario que podría seducir al jugador en esta nueva etapa de su carrera.

