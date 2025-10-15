No fue solo Keylor Navas: Miguel Rodríguez recibe ayuda desde Costa Rica en medio de la polémica con el Fantasma Figueroa

El portero nicaragüense Miguel Rodríguez sigue siendo protagonista tras el polémico partido entre Costa Rica y Nicaragua, que terminó con victoria tica por 4-1.

Más allá del resultado, la atención se centró en las duras críticas que recibió el joven guardameta, incluso por parte de su propio técnico, Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien lo responsabilizó públicamente por varios de los goles encajados.

“Los goles de Costa Rica fueron por errores puntuales de nuestro portero. Miguel Rodríguez cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional”, declaró el entrenador chileno, generando un fuerte debate en el entorno futbolístico regional por su dureza y falta de respaldo hacia el jugador.

En medio del aluvión de críticas, primero Keylor Navas tuvo un gran gesto al acercarse a consolar a Rodríguez y ofrecerle palabras de aliento tras el encuentro. Pero el gesto de apoyo al joven arquero no terminó ahí.

No es solamente Keylor Navas

Días después, desde Costa Rica surgió un nuevo mensaje de solidaridad. El entrenador de porteros costarricense Steven Álvarez publicó un video en el medio Mundo Deportivo Nicaragua, en el que se ofreció voluntariamente a ayudar a Rodríguez a mejorar sus condiciones bajo los tres palos.

Steven Álvarez le ofreció su ayuda a Miguel Rodríguez. (Foto: FCRF)

“Quería aprovechar este medio para solidarizarme con el joven portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, a quien le expreso todo mi apoyo. Si necesita mi ayuda, acá estoy para servirle en lo que necesite. Trabajo en la preparación de porteros y sería un placer poder ayudarlo”, manifestó Álvarez, dejando incluso su contacto en la descripción del video.

El mensaje rápidamente se viralizó y fue recibido con gratitud por aficionados nicaragüenses, que destacaron el gesto del preparador tico en un momento donde el jugador ha sido blanco de críticas desmedidas.

De esta forma, no fue solo Keylor Navas quien mostró empatía y grandeza deportiva, sino también otros profesionales costarricenses que quisieron tenderle la mano a Rodríguez, demostrando que el espíritu del fútbol centroamericano va mucho más allá de la rivalidad en la cancha.