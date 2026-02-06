Kevin Jiménez lo revela: Randall Leal pone la firma que sorprende a Herediano en pleno Clausura 2026

Sin lugar a dudas, el fichaje de Randall Leal por el Club Sport Herediano fue uno de los movimientos más resonantes del mercado que acaba de cerrarse en Costa Rica.

Con 29 años, el habilidoso extremo regresó al fútbol nacional luego de casi seis años en la MLS, y su impacto ya empieza a notarse: en la victoria 2-1 del Team ante Puntarenas por la quinta jornada del Clausura 2026, Leal marcó su primer gol como florense con un remate al ángulo que dejó en evidencia toda su técnica y jerarquía.

Ahora, mientras el conjunto herediano marcha líder del campeonato y se alista para enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en el Morera Soto, el periodista Kevin Jiménez reveló un acuerdo inesperado que involucra directamente al ex Deportivo Saprissa.

Un acuerdo fuera de la cancha

Seguimos Team, el equipo de futsal recientemente fundado por Jiménez, anunció en redes sociales que Randall Leal, junto a su emprendimiento de cabañas en alquiler Avellanas Paradise, se sumará como patrocinador para la temporada.

Así, Leal sigue los pasos de su compañero Marcel Hernández, quien con su marca de indumentaria MH Sports se había convertido en el primer socio comercial del equipo de fútbol sala.

“Me encanta el fútbol sala”

En un video difundido en redes sociales, Kevin Jiménez presentó la alianza junto al propio jugador. “Pura vida, un placer y encantado de formar parte de este proyecto. Vayamos para adelante”, expresó Leal.

El extremo florense también dejó claro el motivo de su decisión: “Me encanta el fútbol sala desde pequeño; ahora que tengo la oportunidad de apoyarlo desde afuera me gustaría hacerlo. Es una bonita oportunidad para apoyarlos”, sentenció.