En busca de la historia: qué necesita Guatemala ante Haití para clasificar al Mundial de Qatar 2026 Sub-17

El seleccionado sub-17 viene de golear a Antigua y Barbuda en la primera jornada y a Granada en la última presentación.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El equipo de Willy Olivera sueña con la clasificación.
El equipo de Willy Olivera sueña con la clasificación.

Este martes, la Selección Sub-17 de Guatemala juega su último partido del Grupo C con la ilusión de clasificar al Mundial 2026. Los dirigidos por Willy Olivera suman seis puntos y están en la primera posición, aunque tienen los mismos puntos que el segundo Haití.

Justamente los haitianos serán rivales de la Azul y Blanco en la última jornada del grupo. Ambos seleccionados tienen dos victorias, aunque el combinado chapín tiene una mejor diferencia de gol tras su goleada por 7-0 contra Granada en la segunda fecha.

Nunca en su historia la Sub-17 logró clasificar a una Copa del Mundo, por lo que se encuentra ante una oportunidad inmejorable. Por si fuera poco, el encuentro se jugará en el Cementos Progreso, estadio que ha sido sede de todo el grupo en este Pre-Mundial de Concacaf.

Juega en Europa y quiere representar a Guatemala, pero la Fedefut tomó una sorpresiva decisión con su deseo

ver también

Guatemala clasificará al Mundial de Qatar 2026 con dos de los tres resultados posibles

Actualmente, Guatemala tiene una diferencia de +9, mientras que Haití registra +8. Esto significa que el seleccionado chapín se clasificará a la Copa del Mundo que se celebrará en Qatar con dos de los tres resultados posibles. Tanto el empate como la victoria dejan a la Azul y Blanco en la cita mundialista.

Así está el grupo C.

La única opción para que la Selección de Guatemala no se quede con el boleto al Mundial es si cae derrotada. De lo contrario, podrá decir presente en la edición que se disputará en el mes de noviembre.

El encuentro se llevará a cabo este martes 10 de febrero desde las 7:00 pm. La Federación de Fútbol de Guatemala ya dio a conocer el cronograma de la venta de entradas. Los precios van desde los 50 quetzales hasta los 100.

