Andrés Carevic no está contento: el reclamo del entrenador de Sporting a los directivos tras la derrota contra Herediano

El debut de Andrés Carevic como entrenador de Sporting FC no fue el esperado. En el inicio del Clausura 2025, el equipo josefino cayó 2-0 ante Herediano en condición de local, en un partido que dejó sensaciones encontradas y varias tareas pendientes para el nuevo cuerpo técnico.

Sporting mostró intención y orden en algunos pasajes del juego, pero terminó superado por un Herediano más efectivo, que golpeó en los momentos justos con anotaciones de Keyner Brown y Haxzel Quirós. Tras el encuentro, Carevic analizó el desempeño de su equipo y no ocultó su inconformidad con ciertos aspectos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la queja directa del entrenador argentino hacia la dirigencia, relacionada con el estado del terreno de juego en el estadio Ernesto Rohrmoser.

La queja de Andrés Carevic con el campo de juego

“La cancha por momentos la sentí lenta, quizá por el caucho. Vamos a valorar mojarla para el próximo partido que tengamos en casa”, afirmó Carevic.

Más allá de ese reclamo, el exentrenador de Alajuelense también hizo autocrítica y reconoció falencias propias del equipo en su estreno: “El equipo construyó bien hasta el último cuarto de cancha, luego nos faltó en la definición. Debemos trabajar para tomar mejores decisiones”.

Carevic consideró que, pese al resultado, hubo aspectos positivos en el funcionamiento, sobre todo en la primera mitad: “En el primer tiempo, más allá de los dos goles recibidos, tuvimos buen funcionamiento. En el segundo, Herediano se defendió bien y nos costó”.

El entrenador dejó claro que el proceso apenas comienza, pero su mensaje también fue contundente: hay detalles estructurales y futbolísticos que deben corregirse de inmediato si Sporting quiere ser competitivo en el Clausura. La derrota fue el primer golpe, y la respuesta deberá llegar rápido dentro y fuera de la cancha.