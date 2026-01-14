Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Andrés Carevic no está contento: el reclamo del entrenador de Sporting a los directivos tras la derrota contra Herediano

Tras la dura derrota en el debut contra Herediano, Andrés Carevic le lanzó un mensaje directo a los directivos de Sporting.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Andrés Carevic se mostró molesto.
© La Nación.Andrés Carevic se mostró molesto.

El debut de Andrés Carevic como entrenador de Sporting FC no fue el esperado. En el inicio del Clausura 2025, el equipo josefino cayó 2-0 ante Herediano en condición de local, en un partido que dejó sensaciones encontradas y varias tareas pendientes para el nuevo cuerpo técnico.

Sporting mostró intención y orden en algunos pasajes del juego, pero terminó superado por un Herediano más efectivo, que golpeó en los momentos justos con anotaciones de Keyner Brown y Haxzel Quirós. Tras el encuentro, Carevic analizó el desempeño de su equipo y no ocultó su inconformidad con ciertos aspectos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la queja directa del entrenador argentino hacia la dirigencia, relacionada con el estado del terreno de juego en el estadio Ernesto Rohrmoser.

La queja de Andrés Carevic con el campo de juego

La cancha por momentos la sentí lenta, quizá por el caucho. Vamos a valorar mojarla para el próximo partido que tengamos en casa”, afirmó Carevic.

Tweet placeholder

Más allá de ese reclamo, el exentrenador de Alajuelense también hizo autocrítica y reconoció falencias propias del equipo en su estreno: “El equipo construyó bien hasta el último cuarto de cancha, luego nos faltó en la definición. Debemos trabajar para tomar mejores decisiones”.

Publicidad
José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic con lo que dijo tras la victoria de Herediano ante Sporting

ver también

José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic con lo que dijo tras la victoria de Herediano ante Sporting

Carevic consideró que, pese al resultado, hubo aspectos positivos en el funcionamiento, sobre todo en la primera mitad: “En el primer tiempo, más allá de los dos goles recibidos, tuvimos buen funcionamiento. En el segundo, Herediano se defendió bien y nos costó”.

El entrenador dejó claro que el proceso apenas comienza, pero su mensaje también fue contundente: hay detalles estructurales y futbolísticos que deben corregirse de inmediato si Sporting quiere ser competitivo en el Clausura. La derrota fue el primer golpe, y la respuesta deberá llegar rápido dentro y fuera de la cancha.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero
Costa Rica

Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero

Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el partido?
Costa Rica

Sporting vs. Herediano: ¿A qué hora y dónde ver el partido?

José Giacone ya fue notificado: Herediano tendrá una ausencia inesperada para su debut en el Clausura 2026
Costa Rica

José Giacone ya fue notificado: Herediano tendrá una ausencia inesperada para su debut en el Clausura 2026

José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic
Costa Rica

José Giacone le tocó el orgullo a Andrés Carevic

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo