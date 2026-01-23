Leo Moreira carga contra Saprissa y expone a Vladimir Quesada con la frase que indigna a la afición morada

Este jueves, el Deportivo Saprissa consiguió una victoria clave ante Sporting FC. Se trató de una victoria por 1-0, el primer triunfo del Clausura 2026, que le dio un poco de aire a Vladimir Quesada.

El DT morado llegó muy cuestionado a este encuentro y si bien ahora el panorama no cambió al 100%, al menos por el momento conserva su puesto, algo que llegó a estar en duda si hubiese perdido frente al equipo de Andrés Carevic.

Sin embargo, el juego del Monstruo no fue el ideal y quien se encargó de exponer eso fue Leonel Moreira, el portero de Sporting que está muy identificado con los colores de Herediano y Alajuelense, equipos en los que fue campeón.

Qué dijo Leo Moreira sobre Saprissa y la frase que expone a Vladimir Quesada

Tras el partido, el experimentado portero de 35 años compareció en zona mixta y no dudó en analizar el encuentro. “No era el partido que queríamos”, aceptó, “pero viendo bien el juego, tuvimos bastante opciones”, aseguró.

“Ellos llegaron una o dos veces nada más y nos hicieron un gol a base de un rebote”, se quejó Moreira sobre el desempeño del equipo de Vladimir, que se impuso con un tanto de David Guzmán a los 18 minutos del primer tiempo.

Moreira bancó a Carevic y defendió al DT

El guardameta, que en su palmarés ostenta siete títulos con Herediano y seis con Alajuelense –donde fue campeón bajo las órdenes de Andrés Carevic–, no dudó en defender al DT pese a que Sporting está último con tres derrotas en tres partidos.

“Estamos tratando de seguir adelante, de creer en el trabajo del cuerpo técnico, en lo que dice el profesor, ya lo pasé en otros equipos cuando lo tuve: tenemos que creer. Hoy (por este jueves) se vio algo completamente diferente”, remarcó el jugador y lanzó un pedido concreto.

“Tenemos que seguir creyendo, lo estamos haciendo de buena manera, estamos agarrando la idea que quiere el profesor y ya se vieron destellos. Eso es lo que estamos tratando de descifrar, tarde o temprano vamos a recoger los réditos”.