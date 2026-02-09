Tomás Rodríguez revela el pedido de Hernán Medford que lo cambió todo en Saprissa: “Muy agresivo”

Tomás Rodríguez sigue despegando al celebrar su segundo gol con la camiseta del Deportivo Saprissa en la victoria 2-1 ante San Carlos por el Clausura 2026.

Tras el partido, el atacante habló sobre su arranque en esta nueva etapa bajo el mando de Hernán Medford y reveló el pedido del DT tico que lo cambió todo para el panameño.

¿Qué dijo Tomás Rodríguez sobre Hernán Medford?

Luego de volver a marcar con Saprissa, Tomás Rodríguez destacó especialmente la metodología de Hernán Medford, asegurando que el entrenador tiene una idea de juego muy clara y agresiva, algo que lejos de incomodar al plantel, los motiva a exigirse al máximo.

“El profe tiene una muy buena idea de trabajo, es muy agresivo, pero eso nos brinda a nosotros motivación para dar lo mejor de nosotros. Con los delanteros también todos estamos haciendo un buen trabajo que se evidenció en la Copa Costa Rica y el objetivo es seguir subiendo en la tabla“, comentó Tomás Rodríguez.

Así, entre goles, declaraciones sinceras y un grupo que empieza a responder a la exigencia del cuerpo técnico, el proyecto de Hernán Medford en el Deportivo Saprissa comienza a mostrar señales positivas.