Costa Rica

Tomás Rodríguez revela el pedido de Hernán Medford que lo cambió todo en Saprissa: “Muy agresivo”

Tomás Rodríguez volvió a tomar confianza tras marcar su segundo gol con el Saprissa y aprovechó para hablar sobre Hernán Medford.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Tomás Rodríguez revela el pedido de Hernán Medford en Saprissa

Tomás Rodríguez sigue despegando al celebrar su segundo gol con la camiseta del Deportivo Saprissa en la victoria 2-1 ante San Carlos por el Clausura 2026.

Tras el partido, el atacante habló sobre su arranque en esta nueva etapa bajo el mando de Hernán Medford y reveló el pedido del DT tico que lo cambió todo para el panameño.

¿Qué dijo Tomás Rodríguez sobre Hernán Medford?

Luego de volver a marcar con Saprissa, Tomás Rodríguez destacó especialmente la metodología de Hernán Medford, asegurando que el entrenador tiene una idea de juego muy clara y agresiva, algo que lejos de incomodar al plantel, los motiva a exigirse al máximo.

Hernán Medford – Saprissa

Hernán Medford – Saprissa

“El profe tiene una muy buena idea de trabajo, es muy agresivo, pero eso nos brinda a nosotros motivación para dar lo mejor de nosotros. Con los delanteros también todos estamos haciendo un buen trabajo que se evidenció en la Copa Costa Rica y el objetivo es seguir subiendo en la tabla“, comentó Tomás Rodríguez.

Así, entre goles, declaraciones sinceras y un grupo que empieza a responder a la exigencia del cuerpo técnico, el proyecto de Hernán Medford en el Deportivo Saprissa comienza a mostrar señales positivas.

