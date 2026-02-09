Rónald González asumió en el puesto de director de selecciones nacionales con un principal objetivo. El experimentado entrenador será el encargado de llevar los nombres que sean candidatos para ocupar el puesto que dejó vacante Miguel Herrera en 2025.

Como director de selecciones, deberá elegir algunos nombres y presentárselos al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. El nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, según comentan desde la Fedefútbol, deberá estar a mediados de marzo ya seleccionado.

De acuerdo a la información del periodista Yashin Quesada hay un técnico tico que ya está entre las opciones y que se perfila para tomar el cargo: “Alexandre Guimaraes sería el único DT tico de momento en una lista de tres candidatos a asumir la selección nacional“.

ver también Costa Rica y Guatemala, a un paso del Mundial 2026: esto debe suceder para que ambas selecciones clasifiquen

Alexandre Guimaraes podría tener su tercer ciclo en la Selección de Costa Rica

Además, agregó que habría otro candidato sudamericano y otro europeo para ser parte de La Sele. Después de la salida del Piojo Herrera, una de las posturas que más mostraron varias personalidades del fútbol nacional es que se debía apostar por un entrenador tico, por lo que Guima tendría ventaja en este caso.

En caso de concretarse su llegada a La Sele, Alexandre Guimaraes tendría su tercer ciclo como DT de la Tricolor. Ya estuvo entre 2000 y 2002, período en el que dirigió 33 partidos y logró la clasificación a la Copa del Mundo de Corea-Japón.

También fue parte entre 2005 y 2006, ciclo en el que no le fue como en la primera etapa, aunque se clasificó para el Mundial de Alemania 2006. Registró 21 partidos de los cuales ganó seis, empató dos y perdió los restantes 13.

Publicidad