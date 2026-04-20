Todo Herediano aplaude a Jafet Soto por su gesto con el trabajador accidentado en la construcción del nuevo estadio

El pasado 6 de abril, durante los trabajos de la etapa final en la construcción del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, un colaborador sufrió un aparatoso accidente que generó profunda preocupación en el ambiente del Club Sport Herediano.

El incidente se dio cuando el trabajador quedó prensado por una pesada viga metálica que estaba siendo manipulada por una grúa. Afortunadamente, la rápida y oportuna intervención de los cuerpos de rescate permitió liberarlo. El operario fue trasladado consciente y en condición estable al Hospital San Vicente de Paúl, para posteriormente ser remitido al Hospital del Trauma, donde recibió la atención especializada que requería.

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Desde ese primer momento de incertidumbre, la dirigencia rojiamarilla aseguró que no lo dejarían solo en su proceso, una promesa que terminó por cumplirse de la mejor manera.

Alta médica y respaldo total de Jafet Soto

El susto quedó atrás y las buenas noticias llegaron finalmente este lunes 20 de abril. Tras dos semanas bajo estricto cuidado clínico, el trabajador recibió el alta médica y ya se prepara para continuar con su rehabilitación desde la comodidad de su hogar, acompañado por su familia.

Pero antes de marcharse a descansar visitó las oficinas del Herediano, donde fue recibido personalmente por Jafet Soto. En un gesto que fue celebrado por los florenses, el presidente se tomó el tiempo para recibirlo junto a sus compañeros del proyecto.

Jafet Soto recibió al trabajador accidentado (Herediano / La Teja).

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“Seguiremos pendientes de su bienestar”

Por último, la institución rojiamarilla ha recalcado que el trabajador no estará solo y que mantendrán el acompañamiento necesario hasta que logre reponerse al cien por ciento.

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“Nos alegra profundamente saber que ya se encuentra en casa, junto a su familia. Le reiteramos todo nuestro apoyo y seguiremos pendientes de su bienestar”, comunicaron desde el Team.

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En síntesis

Alta médica: El trabajador superó favorablemente el accidente sufrido el 6 de abril y ya descansa en su hogar.

El trabajador superó favorablemente el accidente sufrido el 6 de abril y ya descansa en su hogar. Gesto de apoyo: Jafet Soto y sus compañeros lo recibieron en las oficinas del club para expresarle su solidaridad frente a frente.

Jafet Soto y sus compañeros lo recibieron en las oficinas del club para expresarle su solidaridad frente a frente. Respaldo garantizado: El Club Sport Herediano aseguró que mantendrá el acompañamiento total hasta su recuperación definitiva.