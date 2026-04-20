Alexis Gamboa levanta la voz y señala a los responsables de la crisis de Alajuelense con una frase que golpea a Machillo Ramírez

Tras empatar 1-1 frente a Saprissa en el Morera Soto, Liga Deportiva Alajuelense dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar tres puntos en el Clásico, lo que complica aún más su panorama en la tabla del Clausura 2026 y sus aspiraciones de meterse entre los cuatro primeros.

Ante esta situación, Alexis Gamboa fue directo y firme al referirse al momento que atraviesa el conjunto rojinegro al mando del Machillo Ramírez.

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¿Qué dijo Alexis Gamboa sobre los responsables de la crisis de Alajuelense?

Tras el empate ante Saprissa, Alexis Gamboa reconoció con autocrítica que la complicada situación de Alajuelense no es casualidad, sino consecuencia de errores propios a lo largo del torneo.

El defensor señaló que, pese a las múltiples lesiones que han afectado al equipo, también hubo un exceso de confianza en ciertos momentos, creyendo que les alcanzaría sin mayor esfuerzo.

Ahora, con el margen reducido, admitió que el equipo está obligado a ganar los partidos restantes y depender de otros resultados para mantenerse con vida en la lucha por clasificar.

“A pesar de todas las lesiones sufridas a lo largo de este torneo, nosotros nos metimos solos en esto, somos conscientes de eso; nos hemos relajado un poco por ahí pensando que nos va a alcanzar y, bueno, ahora tenemos que ganar nuestros dos partidos y depender de otro resultado“, comentó Alexis Gamboa en zona mixta tras el empate ante Saprissa.

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El panorama que necesita Alajuelense para meterse en semifinales del Clausura 2026

Alajuelense todavía depende de sí misma en parte, pero está obligada a ganar los dos encuentros que le restan ante Puntarenas y Liberia para llegar a 29 puntos y mantenerse con opciones reales de clasificar.

Con esa cosecha, además, tendría la posibilidad de dejar atrás a Liberia si logra imponerse en el enfrentamiento directo, por lo que no tiene margen de error en el cierre del torneo.

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Sin embargo, la atención principal también está puesta en Cartaginés, que actualmente suma 26 unidades. Si los brumosos consiguen los seis puntos restantes, se volverían inalcanzables para la Liga; incluso si suman cuatro, seguirían dejando muy comprometido el panorama rojinegro.

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En cambio, si Cartaginés obtiene tres puntos o menos, Alajuelense tendría la oportunidad de superarlo y avanzar a semifinales, siempre y cuando cumpla con la tarea de ganar sus dos partidos.

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