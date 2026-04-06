Preocupación total en Herediano: grave accidente en el nuevo estadio obliga a la intervención de bomberos

La ilusión por el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero volvió a frenarse por un momento en Herediano, pero esta vez no por retrasos ni temas administrativos. La obra, que avanza a toda marcha con la promesa de estrenarse en el Apertura 2026, vivió una jornada de tensión que encendió las alarmas dentro y fuera del club.

¿Qué sucedió en la construcción del Eladio Rosabal Cordero?

En plena tarde de trabajos, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, se registró un accidente en la construcción que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia. La escena no pasó desapercibida: unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron rápidamente al lugar, seguidas por una ambulancia especializada que se encargó de atender la situación.

El episodio generó preocupación entre quienes seguían de cerca el avance de la obra, especialmente por tratarse de una etapa clave en la recta final del proyecto. Durante algunos minutos, la incertidumbre se apoderó del ambiente, con versiones cruzadas y expectativa por conocer el estado del trabajador involucrado.

Con el paso de las horas, el propio Club Sport Herediano emitió un comunicado oficial detallando lo sucedido y llevando tranquilidad al entorno. “En el marco de los trabajos finales de construcción del nuevo Estadio Eladio Rosabal Cordero, este lunes 6 de abril se presentó un lamentable accidente con uno de los trabajadores del proyecto”, indicó la institución.

La construcción del nuevo estadio de Herediano está en su etapa final.

El club explicó que la respuesta fue inmediata: “De forma inmediata, se activó el protocolo de crisis y emergencias establecido para este tipo de situaciones, lo que permitió atender el caso con la rigurosidad y celeridad requeridas. Tras la coordinación con el sistema de emergencias 911, se hicieron presentes unidades del Cuerpo de Bomberos y, posteriormente, una ambulancia especializada que trasladó al trabajador a las 2:10 p. m. al centro médico correspondiente”.

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¿Cómo se encuentra el trabajador accidentado?

Además, llevaron tranquilidad sobre el estado de salud del afectado: “Afortunadamente, el trabajador fue trasladado consciente y en condición estable. Asimismo, su familia fue contactada de manera oportuna, pues para nuestra institución lo más importante es, ante todo, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores”.

Finalmente, desde el club remarcaron que el colaborador ya se encuentra bajo atención médica y expresaron su apoyo en este momento: “En este momento, el colaborador ya se encuentra en manos de los servicios médicos. Expresamos nuestro deseo de una pronta y satisfactoria recuperación”.

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El susto pasó, pero dejó en evidencia los riesgos que implica una obra de esta magnitud. Mientras tanto, en Herediano mantienen firme su objetivo de inaugurar el estadio en agosto, aunque ahora con una certeza más clara: incluso en la recta final, no hay margen para descuidos.

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Datos Claves

El Estadio Eladio Rosabal Cordero sufrió un accidente laboral este lunes 6 de abril .

sufrió un accidente laboral este lunes . El Cuerpo de Bomberos y el 911 atendieron la emergencia a las 2:10 p. m.

y el atendieron la emergencia a las El Club Sport Herediano confirmó que el trabajador accidentado se encuentra consciente y estable.