Este 15 de abril, se cumplieron 13 años del día en el que Fuerza Herediana desembarcó en el Club Sport Herediano para cambiar la situación crítica que acarreaba el Team en aquel entonces. El conjunto florense sufría de una salud financiera que preocupaba su existencia.

Sin embargo, después de estos años, el cuadro rojiamarillo vive una realidad totalmente diferente. Desde que llegó esta gestión que actualmente preside Jafet Soto, el Team logró levantar un total de 14 trofeos entre el ámbito nacional e internacional.

Este miércoles, en el aniversario de la sociedad, el máximo dirigente que tiene la institución de Herediano dio a conocer públicamente una carta con la que conmemoró lo conseguido por Fuerza Herediana. También dio lugar para manifestar lo que más le dolió en esta posición.

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Jafet Soto confiesa lo que más le dolió desde que llegó con Fuerza Herediana

“Si hubo un momento que nos dolió de verdad, pero que también nos obligó a mirar hacia adelante con firmeza, fue la despedida del estadio Eladio Rosabal Cordero. Ver desaparecer esa casa cargada de memoria, de gloria y de sentimiento no fue fácil para nadie. Lo hicimos, sin embargo, convencidos de que Heredia y el Herediano merecen un hogar a la altura de lo que son“, confesó Jafet.

Así anunció la carta Herediano.

Además, Soto confirmó que el nuevo Eladio Rosabal Cordero está a punto de estar listo. Se estima que Herediano pueda utilizarlo en la próxima temporada, precisamente en el mes de agosto en el Apertura 2026.

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“La espera ha sido larga, y lo sabemos. Pero cuando se construye algo tan significativo para una institución tan grande, también hay que tener la humildad de entender que todo llega cuando debe llegar. Y hoy, en este aniversario, tenemos la certeza de que ese momento se acerca: la nueva casa de don Eladio está por abrir sus puertas a la familia herediana”, comentó Soto sobre el nuevo estadio.