La Selección de Costa Rica comenzará su camino de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en calidad de visitante. Será en tierras pinoleras, cuando se cruce contra la Selección de Nicaragua por la primera jornada del Grupo C este viernes en el Estadio Nacional, ubicado en Managua.

A pocas horas de que se dispute el partido, los nicaragüenses han puesto el nombre de Keylor Navas por sobre el resto de los futbolistas ticos. El público y los mismos integrantes del combinado pinolero consideran que es una oportunidad única de enfrentar a un histórico de la Concacaf, especialmente por su pasado en el Real Madrid.

Keylor Navas en la mira de toda Nicaragua antes del duelo de Eliminatorias

Por este motivo, el presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol confirmó que la presencia de Navas en Nicaragua es una gran motivación para los dirigidos por Marco Antonio Figueroa. “La mentalidad de nuestros jugadores es hacerle un gol a Keylor Navas“, aseguró el máximo dirigente, Manuel Quintanilla.

“La afición irá a ver que le hagan un gol a Keylor Navas. Es la primera vez que se verá un jugador de esa dimensión contra Nicaragua“, agregó el presidente de la FENIFUT en diálogo con el periodista Yashin Quesada.

Estas palabras dejan en claro que la Selección de Nicaragua está más que motivada por tener a Keylor en la portería contraria, a pesar de tener varias ausencias para este juego. Por eso, contarán con un plus especial para intentar complicar a los dirigidos por Miguel Herrera, algo que amenaza a Costa Rica con sacar puntos como visitante.

Costa Rica-Nicaragua se jugará a estadio lleno

Otro de los aspectos que juega en contra de los Ticos es que Nicaragua agotó los boletos según confirmó Quintanilla, lo que significa que habrá estadio lleno. El Estadio Nacional tiene una capacidad estimada para 16.500 espectadores.