Entre Lamine Yamal y Alexander Isak: la FIFA le da a Keylor Navas el reconocimiento que lo hace único en Centroamérica

La FIFA ha vuelto a poner en el foco internacional a Keylor Navas, situándolo junto a figuras emergentes como Lamine Yamal brillando con el FC Barcelona y la Selección de España, y por otro lado Alexander Isak quien recientemente fichó por el Liverpool tras sus buenas actuaciones.

Con este nombramiento, Navas se sigue consolidándose como un símbolo único para Centroamérica, al ser el único representante de la zona destacado en este selecto grupo. Su trayectoria y experiencia lo mantienen como una referencia indiscutible.

El reconocimiento desde FIFA para Keylor Navas

A través de sus redes sociales, la FIFA compartió una imagen promocional en la que aparecen figuras destacadas como Lamine Yamal, Alexander Isak y otros grandes talentos del fútbol mundial.

En este espacio también resaltó a Keylor Navas como el único representante de Centroamérica, dándole un lugar especial en la previa de las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Posteo de la FIFA en su cuenta oficial de X

¿Cuándo juega Keylor Navas por Eliminatorias con la Selección de Costa Rica?

La Selección de Costa Rica se verá las caras con Nicaragua el próximo viernes 5 de septiembre a las 8:00 p.m., en un partido clave de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Keylor Navas – Selección de Costa Rica

Será un compromiso determinante para Keylor Navas y compañía, ya que los pinoleros llegan con la firme intención de complicar a la Tricolor y no dejarán escapar ninguna oportunidad para demostrar su fortaleza.