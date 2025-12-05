Concacaf toma partido por Panamá: el mensaje que ilusiona a Thomas Christiansen tras conocer su grupo del Mundial 2026

Panamá ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026 y, aunque todavía no se conoció el calendario. A su vez, el país recibió un espaldarazo inesperado desde la propia confederación. La Sele quedó ubicada en el grupo L, junto a tres potencias futbolísticas: Inglaterra, Croacia y Ghana, selecciones con historia, jerarquía y jugadores de élite mundial.

Mientras en Panamá aún se asimila la magnitud del desafío, Concacaf decidió enviar un mensaje que cayó como un impulso anímico directo al cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen.

¿Cuál es el mensaje de Concacaf a Panamá?

A través de sus redes oficiales, la confederación publicó la imagen del grupo panameño acompañada de una frase contundente: “¡Panamá está lista para el Mundial!”.

El respaldo generó una rápida reacción entre los aficionados canaleros, quienes interpretaron el mensaje como un reconocimiento internacional al proceso que ha liderado Christiansen. La presencia consecutiva en Copas del Mundo y el crecimiento competitivo que ha mostrado Panamá en los últimos años han sido parte del sello del entrenador hispano-danés.

Para Christiansen, que siempre ha apostado por consolidar un equipo competitivo ante rivales de mayor peso, este gesto tiene un valor especial. La misión será enorme: Inglaterra, finalista de la Euro; Croacia y Ghana, uno de los combinados más fuertes del continente africano. Pero Concacaf dejó claro que ve a Panamá lista para el reto.

Con el sorteo ya definido y el mensaje de motivación entregado, el país empieza a imaginar lo que será una participación histórica en Norteamérica 2026. Y aunque el grupo es de alto voltaje, el reconocimiento internacional alimenta un sueño que vuelve a encenderse: competir, sorprender y demostrar que Panamá no llegó por casualidad.