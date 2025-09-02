“Esa ignorancia”: figura de La Sele responde a las críticas con un fuerte mensaje tras recibir el llamado del Piojo Herrera

Luego de quedarse fuera de la Copa Oro 2025, Anthony Contreras volvió a aparecer en la órbita de la Selección de Costa Rica. El delantero de 25 años recibió la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera para la doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde la Tricolor visitará a Nicaragua el viernes 5 de septiembre y será local ante Haití el martes 9 en el Estadio Nacional.

La citación no pasó inadvertida. Un sector de la afición cuestionó la presencia del atacante, alegando que al militar en el Riga FC de Letonia no compite en una liga de alto nivel, más allá de que el club mostró un nivel competitivo en la Conference League.

ver también Fue golpeado por los nazis, su estadio llevó el nombre de una estrella de Hollywood y se fundó en un parque: así es el Sturm Graz, el nuevo club de Jeyland Mitchell

Anthony Contreras enfrenta las críticas

Desde la concentración del combinado nacional, el ariete respondió a la pregunta sobre el nivel del fútbol letón con un mensaje contundente, aunque sin perder la calma.

Publicidad

Publicidad

“Eso lo entiendo perfectamente, creo que si yo estuviera del lado de ustedes también lo pensaría, pero tal vez esa ignorancia que uno tiene aquí en el país, como está muy lejos Letonia no se sabe la calidad que hay, el grupo y los jugadores”, expresó en diálogo con el periodista Yashin Quesada.

Tweet placeholder

Publicidad

Contreras citó un ejemplo reciente para defender la competitividad de su equipo: “A pesar de todo, en Conference League nos hemos enfrentado con equipos top y les hemos jugado tú a tú, les hemos ganado. Le ganamos al Sparta Praga, un equipo que estuvo en Champions, entonces creo que ahí se ve reflejado la calidad que hay en el grupo, la competencia que se vive dentro del equipo. Hay un grupo muy competitivo”, afirmó el legionario, ue comparte vestuario con Orlando Galo.

Publicidad

¿Qué dice la estadística?

Los números refuerzan la posición del atacante. El Riga FC marcha como líder absoluto de la Virsliga, cosechando 70 unidades y apenas una derrota en 27 partidos jugados.

Publicidad

Anthony Contreras defendió el nivel de la liga de Letonia (Riga FC).

ver también Ausencia en La Sele: Piojo Herrera sorprende con su decisión sobre Keylor Navas antes del duelo con Nicaragua

En Europa, como bien mencionó Contreras, dejaron en el camino al Beitar Jerusalem de Israel y lograron vencer en casa al Sparta Praga por 1-0 en la ronda de clasificación a la Conference League. Sin embargo, el 2-0 sufrido en la República Checa en el partido de ida terminó costándoles la eliminación del certamen continental.

Publicidad