El mercado de fichajes vuelve a cruzar a Keylor Navas y Donnarumma de la forma menos pensada: “Es historia”

El destino volvió a poner frente a frente los nombres de Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma, dos porteros que marcaron una etapa reciente en el París Saint-Germain. Y lo hizo de una manera inesperada: a través de un cruce entre la memoria y la actualidad del mercado de fichajes.

La Ligue 1 recordó este lunes que un día como hoy, hace seis años, Navas fichaba por el PSG, publicando un mensaje que hizo eco en redes sociales: “Keylor Navas fichaba por el PSG un día como hoy. El resto es historia”. El homenaje revive el paso del tico por el club parisino, donde ganó títulos y protagonizó noches memorables en Champions League.

¿Cómo se relaciona esto con Donnarumma?

Casi en simultáneo, el propio PSG oficializó la salida de Donnarumma, el arquero que terminó heredando el puesto de Navas y que ahora continuará su carrera en la Premier League. El italiano firmó contrato permanente con el Manchester City, después de cuatro temporadas en París.

“Después de cuatro años en el PSG y ganar numerosos títulos, Donnarumma ha firmado un contrato permanente con el Manchester City. El club agradece sinceramente a Gigio por todo lo que ha aportado y le desea lo mejor para el futuro”, comunicó el conjunto francés.

Una historia de relevos bajo los palos

El recuerdo de Navas y la partida de Donnarumma vuelven a conectar dos historias que siempre se cruzaron. El costarricense llegó al PSG en 2019 como figura de talla mundial, y tras dos años brillando en París, la llegada de Donnarumma en 2021 marcó el inicio de la transición en la portería.

Hoy, mientras la Ligue 1 celebra la huella de Keylor con la frase “El resto es historia”, Donnarumma inicia un nuevo capítulo en Inglaterra, dejando claro que ambos arqueros seguirán siendo protagonistas de la élite del fútbol europeo, aunque ya por caminos distintos.