Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

Toda Costa Rica emocionada: Jorge Luis Pinto envalentona a La Sele con un recuerdo del Mundial 2014 para jugarse todo ante Haití

A horas del partido clave de Costa Rica ante Haití, Jorge Luis Pinto envía un mensaje que llena de ilusión a los ticos.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Jorge Luis Pinto recordó el Mundial 2014. (Foto: Getty Images)
Jorge Luis Pinto recordó el Mundial 2014. (Foto: Getty Images)

A pocas horas del trascendental partido entre Costa Rica y Haití, un viejo conocido de la afición tica volvió a decir presente con un mensaje que tocó el corazón de todos. Jorge Luis Pinto, quien ya aseguró el clasificado al Mundial, reapareció en sus redes sociales para enviar palabras de motivación y aliento a la Selección Nacional.

¿Cuál fue la frase de Jorge Luis Pinto que emocionó a los ticos?

El estratega colombiano, recordado por haber guiado a Costa Rica hasta los cuartos de final en una de las campañas más memorables del fútbol nacional, compartió un video que rápidamente se volvió viral. En él, Pinto rememora aquella frase que se convirtió en símbolo de lucha y orgullo para el país:
“Entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida”.

Quiero saludar a todo el pueblo tico, jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, directivos, en sí a todos los hinchas de la Selección, desearles lo mejor. Sé que es un partido difícil, de los que está acostumbrado Costa Rica a jugar. Siempre fue así, una eliminatoria no ha sido fácil nunca. Acuérdense de los partidos que hemos jugado y que eran de vida o muerte, igual el de mañana. Que tengan la mejor de las suertes, un buen fútbol, confianza, seguridad y para adelante”, expresó Pinto en su emotivo mensaje.

El técnico apeló al carácter que históricamente ha caracterizado a la Selección de Costa Rica en los momentos más difíciles y pidió confianza en los jugadores y en el proceso. Sus palabras llegan justo cuando La Sele se juega su futuro rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, en una recta final llena de tensión y expectativas.

Costa Rica enfrentará a Haití este jueves a las 8 p. m. en Curazao, por la quinta fecha de las eliminatorias de Concacaf. El equipo de Miguel “Piojo” Herrera está obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación directa, ya que actualmente ocupa el segundo lugar del grupo con seis puntos, dos menos que Honduras, líder de la zona.

Publicidad

El cierre del camino será el martes 18 de noviembre ante Honduras en el Estadio Nacional de San José, en un duelo que podría definir el destino de la Tricolor: clasificación directa, repechaje o eliminación.

Piojo Herrera ya sabe qué hará con Manfred Ugalde ante Haití y en Costa Rica explican su decisión: “No va a estar en el 11”

ver también

Piojo Herrera ya sabe qué hará con Manfred Ugalde ante Haití y en Costa Rica explican su decisión: “No va a estar en el 11”

El mensaje de Pinto no solo reavivó la nostalgia por la época dorada de 2014, sino también la esperanza de que Costa Rica vuelva a sacar esa garra que la llevó a ser respetada en todo el mundo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Arrastrados": Piojo Herrera acepta la dura realidad de Costa Rica que puede costarle la clasificación
Costa Rica

"Arrastrados": Piojo Herrera acepta la dura realidad de Costa Rica que puede costarle la clasificación

La IA predice el resultado de Costa Rica vs. Haití
Concacaf

La IA predice el resultado de Costa Rica vs. Haití

Piojo Herrera ya sabe qué hará con Manfred Ugalde ante Haití: "No va a estar..."
Costa Rica

Piojo Herrera ya sabe qué hará con Manfred Ugalde ante Haití: "No va a estar..."

Guimaraes dice lo que realmente piensa de Joel Campbell
Liga Deportiva Alajuelense

Guimaraes dice lo que realmente piensa de Joel Campbell

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo