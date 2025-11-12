Es tendencia:
La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026

Desde Fútbol Centroamérica le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre cómo quedará el Costa Rica vs. Haití.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Haití en un duelo crucial rumbo al Mundial de 2026. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos que los acerquen a la clasificación, por lo que se anticipa un partido disputado y lleno de intensidad.

Costa Rica llega a este compromiso ocupando el segundo lugar del Grupo C con seis puntos, mientras que Haití le sigue muy de cerca en la tercera posición con cinco unidades. Desde Fútbol Centroamérica le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre cómo quedará el resultado de este partido.

Costa Rica vs. Haití: esto dice la Inteligencia Artificial

Si analizamos el panorama actual, Costa Rica parte con una ligera ventaja sobre Haití gracias a su mayor experiencia en este tipo de competencias y a la calidad individual de varios de sus jugadores. Sin embargo, Haití ha mostrado ser un rival intenso y peligroso, especialmente en transiciones rápidas“, afirmó la IA.

Tomando en cuenta el rendimiento reciente de ambos equipos y su posición en el Grupo C, mi predicción es una victoria ajustada de Costa Rica por 2-1. Se espera un partido disputado, con momentos de dominio alterno“, sentenció la IA.

Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan?

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Haití este jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m., hora de Centroamérica, en el Estadio Ergilio Hato. Dicho encuentro corresponde a las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Costa Rica vs. Haití: últimos enfrentamientos

  • 9 de septiembre de 2025: Costa Rica 3-3 Haití | Eliminatorias Concacaf
  • 17 de noviembre de 2019: Costa Rica 1-1 Haití | Concacaf Nations League
  • 10 de octubre de 2019: Haití 1-1 Costa Rica | Concacaf Nations League
  • 24 de junio de 2019: Haití 2-1 Costa Rica | Copa Oro
  • 2 de septiembre de 2016: Haití 0-1 Costa Rica | Eliminatorias Concacaf

