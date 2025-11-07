Entre Costa Rica y Honduras, Jorge Luis Pinto solo necesitó siete palabras para sentenciar a su clasificado al Mundial 2026

Jorge Luis Pinto ha sido a lo largo de la historia de las Eliminatorias de Concacaf, un gran protagonista. El colombiano ha dado mucho de qué hablar y ahora opinó de la actualidad de Costa Rica y Honduras, dos selecciones que dirigió en un proceso mundialista.

En una entrevista reciente con José Miguel Domínguez, mejor conocido como ChepeBomba, Pinto fue preguntado por la selección que quiere que clasifique directo a la Copa del Mundo, a lo que sentenció todo con siete palabras.

“Me gustaría que ambos vayan al Mundial”, así definió la pregunta que le hicieron en la entrevista, luego dio sus argumentos y su análisis de cómo ve a cada una para el partido del 18 de noviembre.

¿Qué dijo Jorge Luis Pinto de Honduras y Costa Rica camino al Mundial 2026?

“No le he dado tanto seguimiento (a Honduras), se dificulta un poco verlo en televisión, pienso que Reinaldo Rueda ha dado estabilidad a muchas cosas, construyendo un nuevo equipo, porque Honduras ha venido cambiando jugadores, un poco mixto con dos o tres viejos y los demás nuevos en Eliminatorias”.

Recordó el duelo que tuvo el empate 0-0 y alarma sobre Haití: “El juego ante Costa Rica fue duro, exigente, sabíamos que no iba a ser fácil porque Costa Rica se jugaba la vida, vamos a ver estos dos partidos que le faltan a cada uno, hay que tener mucho cuidado con Haití, porque sino es constante en 90 minutos, es veloz y alegre”.

Sobre su estadía en ambas selecciones le pegó a Honduras, donde tuvo varios detalles que no le gustaron.

“En Costa Rica estuve más tiempo, en Honduras a veces los inconvenientes con los medios, jugadores que querían y no querían, perdimos la clasificación del mundial por un partido infame que usted sabe”, recordó.

Y sentenció: “Lindo sería ese partido, veo más complejo el partido para Costa Rica, le cuesta a veces, Honduras se posiciona bien, Reinaldo los para muy bien. Pienso que son dos países que, honradamente, me gustaría que ambos vayan al Mundial”.

