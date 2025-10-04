Después de tanta incertidumbre sobre su presencia en la lista, finalmente Celso Borges fue convocado para la Selección de Costa Rica. El volante de 37 años regresó a una nómina tras estar dos años fuera de La Sele.

A pesar de estar presente entre los convocados por Miguel Herrera, la última noticia que se filtró sobre el jugador manudo no pinta para nada bien. Celso venía de un desgarro muscular, por lo que debió ausentarse en la Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, fue parte del microciclo.

Este sábado, todos los indicios hacían pensar que no estaría en la lista, ya que se resintió en el último entrenamiento de La Sele. El propio Ferlín Fuentes lo dio como baja, pero luego reveló que están siguiendo de cerca su evolución y aún no está descartado.

La noticia sobre Celso Borges que conmueve a Costa Rica antes del clásico contra Honduras

No obstante, la última novedad sobre el estado de Celso Borges no es para nada alentador. El periodista Kevin Jiménez confirmó que “le están realizando exámenes, es posible que no esté pero quieren ver bien“.

Además, agregó que “el mediocampista salió entre lágrimas tras resentirse hoy en el entrenamiento“. Esta tristeza por parte del futbolista costarricense hace creer que no llegará al partido crucial del próximo jueves contra Honduras.

La última actualización sobre el estado de Celso Borges.

Celso Borges había expresado, días atrás, la felicidad que sentía de volver a La Sele, lo que le duele aún más. Por eso, explotó en lágrimas tras finalizar la práctica. “Primero mi cabeza está en el partido con Honduras, yo creo que es el partido más importante en muchos años. La Selección lo hace muy feliz a uno, mucha ilusión, entonces me trae mucha felicidad“, declaró antes de sumarse al microciclo.