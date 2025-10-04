Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Lo puede llamar a última hora”: desde Honduras filtran la noticia que puede cambiarlo todo en Costa Rica en las Eliminatorias

A la espera de anunciar la lista de convocados, el Piojo Herrera podría dar una sorpresa en la Selección de Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico de La Sele lo anunciará en las próximas horas.
© FedefútbolEl técnico de La Sele lo anunciará en las próximas horas.

La Selección de Costa Rica brindará su lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias más pronto que tarde. Miguel Herrera finaliza el microciclo con los jugadores locales este sábado. Luego, el Piojo lanzará de manera oficial los 24 nombres que buscarán un buen resultado en Honduras.

Uno de los futbolistas que regresará al seleccionado tricolor es Celso Borges. El volante de Alajuelense será convocado e integrará una nómina de La Sele tras haber jugado su último partido en la Copa Oro 2023.

La otra sorpresa que podría convocar Miguel Herrera a último momento

Además del referente manudo, en Honduras piensan que el Piojo Herrera podría anunciar una sorpresa más de último momento. El exfutbolista catracho, Roger Rojas, considera que el técnico mexicano podría convocar a Joel Campbell por primera vez en su ciclo.

Publicidad
Decisión tomada: Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida que marcará el duelo ante Honduras

ver también

Decisión tomada: Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida que marcará el duelo ante Honduras

No sé si está Joel Campbell, es un jugador de experiencia que con la camisa de la Sele es otro jugador, y vi un buen partido de él contra Motagua. De pronto, el profe lo puede llamar a última hora. Es el entrenador y lo puede hacer”, le comentó a La Nación.

joel campbell-costa rica

El volante manudo podría meterse en la lista. (Foto: Fedefútbol)

Publicidad

Vinculada con esta declaración, el periodista Kevin Jiménez confirmó que “hay sorpresas de último minuto“. Esto hace pensar que Joel Campbell podría ser uno de esos nombres que ingresaría a la lista por la ventana, más allá de que Miguel Herrera siente que el ex Arsenal tiene que tomar mayor ritmo.

A la espera de la convocatoria, el técnico de La Sele convocará a 24 jugadores, aunque uno quedará fuera tanto para el duelo con Honduras como para el juego de local contra Nicaragua. Por reglamento, sólo 23 pueden firmar planilla.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Campbell a La Sele
Costa Rica

Filtran la decisión final del Piojo Herrera sobre el regreso de Campbell a La Sele

Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida para visitar a Honduras
Costa Rica

Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida para visitar a Honduras

"Es baja": Piojo Herrera recibe el revés desde Europa que complica la convocatoria
Costa Rica

"Es baja": Piojo Herrera recibe el revés desde Europa que complica la convocatoria

Nicaragua sufre: Fantasma Figueroa confirma bajas de camino al Mundial
Nicaragua

Nicaragua sufre: Fantasma Figueroa confirma bajas de camino al Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo