La Selección de Costa Rica brindará su lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias más pronto que tarde. Miguel Herrera finaliza el microciclo con los jugadores locales este sábado. Luego, el Piojo lanzará de manera oficial los 24 nombres que buscarán un buen resultado en Honduras.

Uno de los futbolistas que regresará al seleccionado tricolor es Celso Borges. El volante de Alajuelense será convocado e integrará una nómina de La Sele tras haber jugado su último partido en la Copa Oro 2023.

La otra sorpresa que podría convocar Miguel Herrera a último momento

Además del referente manudo, en Honduras piensan que el Piojo Herrera podría anunciar una sorpresa más de último momento. El exfutbolista catracho, Roger Rojas, considera que el técnico mexicano podría convocar a Joel Campbell por primera vez en su ciclo.

“No sé si está Joel Campbell, es un jugador de experiencia que con la camisa de la Sele es otro jugador, y vi un buen partido de él contra Motagua. De pronto, el profe lo puede llamar a última hora. Es el entrenador y lo puede hacer”, le comentó a La Nación.

El volante manudo podría meterse en la lista. (Foto: Fedefútbol)

Vinculada con esta declaración, el periodista Kevin Jiménez confirmó que “hay sorpresas de último minuto“. Esto hace pensar que Joel Campbell podría ser uno de esos nombres que ingresaría a la lista por la ventana, más allá de que Miguel Herrera siente que el ex Arsenal tiene que tomar mayor ritmo.

A la espera de la convocatoria, el técnico de La Sele convocará a 24 jugadores, aunque uno quedará fuera tanto para el duelo con Honduras como para el juego de local contra Nicaragua. Por reglamento, sólo 23 pueden firmar planilla.