"Se resintió": Piojo Herrera recibe la peor noticia sobre una figura de Costa Rica que se perderá el clásico ante Honduras

Cuando todo parecía marchar bien en La Sele, Piojo Herrera recibe un duro revés que afecta a la lista de convocados de cara a las Eliminatorias.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Figura de Costa Rica se perderá el clásico ante Honduras
© Getty ImagesFigura de Costa Rica se perderá el clásico ante Honduras

En el momento menos esperado, Miguel Herrera tendrá una baja muy importante para el duelo que tendrá la Selección de Costa Rica contra su par de Honduras. A horas de anunciar la convocatoria oficial, se dio a conocer que el jugador se resintió de su lesión.

Este sábado, en el último día del microciclo que llevó a cabo el Piojo Herrera con los futbolista del medio local, Celso Borges se resintió de la lesión que lo había marginado en la Liga Deportiva Alajuelense y es casi un hecho que no estará frente a la H en San Pedro Sula.

Se resintió hoy en el colectivo, es duda pero posiblemente no esté“, fue la confirmación del periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales. El periodista Ferlín Fuentes manifestó que “sufrió una recaída en el desgarro que lo aqueja desde hace dos semanas“.

ver también

Decisión tomada: Piojo Herrera sacude a La Sele con una polémica medida que marcará el duelo ante Honduras

Por este motivo, aseguró que esta recaída de Celso Borgesobliga al cuerpo técnico a tachar su nombre de la lista definitiva que se dará a conocer este sábado“. De esta manera, el Piojo Herrera deberá bajarlo de la lista y llamar a un nuevo futbolista.

celso borges-costa rica

Celso no estará en la convocatoria. (Foto: Fedefútbol)

El estratega mexicano estaba muy ilusionado con la convocatoria de Celso Borges. Incluso, llegó a decir que su presencia en el seleccionado sería determinante para enfrentar a Honduras y Nicaragua en esta doble fecha.

¿Quién reemplazará a Celso Borges en la Selección de Costa Rica tras su lesión?

Los 17 nombres que estuvieron en el microciclo de La Sele.

A falta de los legionarios, el Piojo Herrera podría llamar a uno de los volantes que fue parte del microciclo. Teniendo en cuenta que será la base de la convocatoria final, Allan Cruz, Kenyel Michell, Aarón Murillo o Guillermo Villalobos podrían suceder al capitán de Alajuela.

