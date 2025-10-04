Este sábado por la mañana, la Selección de Costa Rica finalizó el microciclo de los futbolistas del medio nacional. Después de cuatro días de trabajos intensos, Miguel Herrera anunció la lista de convocados que viajará a Honduras para la tercera jornada de Eliminatorias.

El Piojo Herrera concretó el regreso de un futbolista muy pedido por la afición costarricense, especialmente aquellos fanáticos del Deportivo Saprissa y que no estaba en los planes de nadie luego de no haber sido citado al microciclo.

Kendall Waston, convocado en la Selección de Costa Rica

Este sábado sobre el mediodía, el entrenador mexicano confirmó la convocatoria de Kendall Waston. La Fedefútbol, a través de sus canales oficiales, informó la lista definitiva para las Eliminatorias.

En las últimas horas, el Piojo había declarado que Kendall Waston no ganaba en el juego aéreo cuando Alexis Gamboa estaba en el equipo rival. Esto sorprendió en Costa Rica, pero finalmente el técnico de La Sele causó más sorpresa aún con la convocatoria del defensor, algo que nadie esperaba por lo sucedido anteriormente.

Frente a todo pronóstico y luego de unas declaraciones que levantaron polémica, el Piojo Herrera llamó al defensor morado de 37 años. De esta manera, Waston volverá a una convocatoria dos años después. Su última participación fue de la mano de Luis Fernando Suárez en la Copa Oro 2023.

El antecedente de Kendall Waston contra Honduras que ilusiona a Costa Rica

En las Eliminatorias camino al Mundial de Rusia 2018, Kendall Waston le convirtió a Honduras en el minuto final y selló la clasificación de La Sele a falta de una jornada, lo que provocó la locura de toda la afición tica. El defensor tiene 10 goles en 74 partidos con el equipo tricolor. Su poderío en el juego aéreo se transforma en una amenaza letal para los rivales.

