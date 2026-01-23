“Me contactaron”: Saprissa y Alajuelense se pelean por el goleador de 17 años que sorprendió a todo Costa Rica

En la edición más reciente de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, celebrada a inicios de 2026 en la provincia de Limón, el fútbol masculino tuvo como gran monarca al cantón de Pococí.

El conjunto caribeño se consagró bicampeón tras imponerse con autoridad en la final, donde goleó 4-0 al Comité Cantonal de Deportes de San José y volvió a colgarse la medalla de oro.

La figura indiscutida de ese equipo fue Aikel Pennant. El atacante lideró el frente ofensivo y tuvo una actuación consagratoria en la final: abrió el marcador con un remate espectacular, volvió a decir presente en el resultado y cerró el torneo con ocho goles, cifra que lo convirtió en el máximo artillero de los Juegos Nacionales.

Aikel Pennant fue el héroe del cantón de Pococí (Facebook).

En la mira de los gigantes

El rendimiento del joven talento oriundo de Guápiles no pasó inadvertido en Costa Rica. Pennant, que ya compite con el primer equipo de Cariari Pococí en la Liga de Ascenso, quedó rápidamente en el radar de los dos clubes más poderosos del país: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

En entrevista con Tigo Sports, el propio futbolista confirmó los contactos desde Tibás y Alajuela. “La verdad sí (me llamaron), pero estamos tomando las cosas con calma para tomar la mejor decisión. La Liga y Saprissa han hablado con mi persona y con mis padres; no sé si ya han tenido una conversación con el equipo. El contacto se dio por los Juegos Nacionales”, reconoció, consciente del momento clave que atraviesa.

El entorno familiar acompaña de cerca el proceso y busca priorizar un proyecto integral. “Estamos intentando tomar la mejor decisión para él, que le favorezca en cuanto a los estudios y al futuro. Me contactaron y estamos en ese período. Quiero que vaya acompañado de un proyecto educativo, porque sé que el fútbol se puede terminar”, comentó el padre de Aikel en el mismo espacio.

Así, con apenas 17 años, Aikel Pennant quedó en el centro de una pulseada que ilusiona a dos gigantes y mantiene expectante a todo el país. En las próximas semanas se conocerá a quién elige este juvenil cuyo talento asombró a todo el país.