Costa Rica conmovida: Freddy Álvarez recibe un gesto especial desde Liberia en la victoria ante Herediano

Este domingo 25 de enero, el Municipal Liberia dio el batacazo en su propia casa y bajó al Club Sport Herediano, que llegaba al Edgardo Baltodano como líder del Clausura 2026 y sin goles en contra.

El triunfo aurinegro se selló con un tanto del extremo Randy Ramírez, pero lo deportivo quedó rápidamente en segundo plano por una imagen que recorrió todo el país.

El gesto que conmueve a Costa Rica

El foco de la jornada pasó por el emotivo gesto que tuvieron los jugadores de Liberia con su ex compañero Freddy Álvarez, quien este mismo fin de semana sufrió la trágica pérdida de su hija de 9 años en Albania, país donde milita como legionario en el FK Tirana.

Tras marcar al minuto 81 el gol que aseguró la victoria, Ramírez y sus compañeros exhibieron una camiseta con el número 10 y el nombre de Freddy, en señal de apoyo y solidaridad.

Liberia y todo Costa Rica acompañan a Freddy Álvarez (AD Municipal Liberia).

La escena conmovió a los presentes en el estadio y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en una de las postales más sensibles del Clausura 2026.

Homenaje en Albania

Horas antes, el propio Tirana también había rendido un sentido homenaje a la pequeña. El club albanés publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, entre ellas una corona de flores y una manta con el nombre de la niña, acompañada por el mensaje: “Descansa en paz, dulce ángel…”.

El homenaje del Tirana (FK Tirana).

El terrible suceso ocurrió durante la madrugada del sábado y, según informaron medios locales, se produjo en la vivienda familiar. De acuerdo con los reportes, la menor sufrió una fuerte caída desde una cama litera y, pese a ser trasladada de urgencia a un centro médico, no lograron salvarle la vida.