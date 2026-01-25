Es tendencia:
Dolor en Costa Rica: Washington Ortega le envía un sentido mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija

El portero de Alajuelense se unió a los mensajes de solidaridad para Freddy Álvarez luego de la tragedia familiar que vivió en Albania.

Washington Ortega le dedicó unas palabras a Freddy Álvarez y su familia.
© BG Pathum y LDAWashington Ortega le dedicó unas palabras a Freddy Álvarez y su familia.

Este sábado 24 de enero, Costa Rica amaneció conmocionada por la triste noticia del fallecimiento de Irina Álvarez Esquivel, la hija menor del futbolista Freddy Álvarez.

Según reportó la prensa de Albania, el país al que Álvarez se trasladó con su familia tras fichar por el K.F. Tirana, la niña de 9 años se habría caído de su litera y el golpe que sufrió provocó un daño mortal.

Ni bien salió a la luz el trágico hecho, el fútbol costarricense se solidarizó con el exjugador de Municipal Liberia, haciéndole llegar mensajes de condolencia y apoyo en este difícil momento.

Uno de los futbolistas que se acordó de Álvarez fue Washington Ortega, portero de Liga Deportiva Alajuelense, a quien enfrentó el pasado 2 de noviembre en el triunfo 4-1 de los manudos sobre los liberianos.

El gesto de Washington Ortega con Freddy Álvarez

Este sábado, Ortega volvió a ser titular en el arco de Alajuelense en la victoria por 1-0 ante San Carlos correspondiente a la cuarta jornada del Clausura 2026, tras superar la lesión muscular que lo afectó en el epílogo del semestre pasado. Y en zona mixta se acordó de su colega.

“Dejame mandarle muchas fuerzas a Freddy Álvarez y su familia por lo de su hija. Espero que tengan mucha fortaleza”, externó el guardameta uruguayo después de analizar el partido. Un bonito gesto que trasciende los colores.

FK Tirana homenajeó a la hija de Freddy Álvarez

“Descansa en paz, dulce ángel”, reza la emotiva publicación que realizó FK Tirana en sus redes sociales este domingo, mostrando el homenaje realizado por los compañeros de Álvarez a su hija fallecida.

(Foto: FK Tirana)

El equipo ingresó al terreno de juego con una corona de flores y la dejó al lado de una bandera con el nombre de la niña. Si bien lo futbolístico queda en un segundo plano, lo cierto es que luego vencieron 1-0 a Flamurtari por la jornada 21 de la Superliga albanesa.

