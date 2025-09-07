Alivio en Costa Rica: el Piojo Herrera sonríe con la noticia que necesitaba justo antes del duelo clave con Haití

El empate de la Selección de Costa Rica en Managua no estaba en los planes de nadie. En vez de aprovechar la igualdad en Curazao entre Haití y Honduras, que abría la puerta a tomar ventaja en el Grupo C de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera dejó escapar puntos vitales en el arranque de la pelea por el único boleto directo a la justa mundialista.

Luego de empatar con el que, según el ranking FIFA, es el rival más débil de la zona, los ticos recibirán a Haití en el Estadio Nacional de San José, en un duelo programado para el martes 9 de septiembre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

El panorama no es el ideal: el descontento de la afición promete un marco de público bastante flojo en la Joya de La Sabana, y el equipo del Piojo Herrera no tiene otra opción que no sea ganar, más aún considerando que en Honduras los catrachos parten como claros favoritos ante los pinoleros.

La historia le da un respiro al Piojo Herrera

Pero en medio de tanta presión, el estratega mexicano puede aferrarse a un dato histórico que le devuelve algo de tranquilidad. Es que Costa Rica nunca ha perdido, y ni siquiera empatado, ante Haití en partidos de eliminatorias mundialistas.

Se han jugado cuatro duelos en este marco: La Sele ganó como visitante por 3-1 y como local por 2-0 en 2008, luego se impuso 1-0 en casa en 2015 y repitió el mismo marcador en suelo caribeño en 2016.

La estadística le da un respiro al Piojo Herrera (Getty).

El dato se potencia si se amplía el registro a todas las competiciones. Haití jamás pudo ganarle a Costa Rica en suelo tico: en siete partidos disputados, los caribeños lograron arañar tres empates, pero nunca una victoria. Este registro convierte al duelo en una oportunidad perfecta para levantar cabeza y calmar las aguas en medio del clima de críticas que rodea al equipo nacional.

Aun así, Herrera sabe que no hay espacio para relajarse. El empate ante Nicaragua ya fue un golpe duro: fue apenas el segundo punto que los pinoleros le arrebatan a Costa Rica, después de un registro de 17 victorias y un solo empate previo. La Sele tiene la historia de su lado contra Haití, pero en el presente no hay margen de error.