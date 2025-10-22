El Herediano de Jafet Soto, atraviesa una etapa difícil en el Torneo Apertura 2025. Con apenas 13 puntos en 13 jornadas, el conjunto florense se encuentra en la séptima posición, lejos de sus aspiraciones habituales y de la zona de clasificación.

Dicho rendimiento del equipo ha estado marcado por irregularidades tanto en defensa como en la definición, factores que han provocado resultados adversos y un ambiente de presión creciente alrededor del plantel y su cuerpo técnico.

A falta de cinco fechas para el cierre de la fase regular, Herediano enfrenta una misión casi imposible: necesita una remontada casi perfecta para mantener vivas sus opciones de llegar a las semifinales. Sin embargo, Jafet Soto aprovechó la oportunidad para tirarle un dardo al Saprissa y Alajuelense.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Saprissa y Alajuelense?

Ante las críticas y rumores sobre una posible desestabilización del Herediano en un momento clave del Torneo Apertura 2025, Jafet Soto respondió con firmeza, asegurando que el equipo se mantiene fuerte y enfocado. Pero tampoco dejó pasar la oportunidad para dejarle un recado al Saprissa y Alajuelense.

“El equipo ha sido muy sano, no tenía por qué desestabilizarse. Desestabilizados están los que no han ganado nada. Los que tienen mucho dinero ahorrado podrán pagar premios puntualmente porque cuentan con recursos“, comentó Jafet Soto para La Nación.

“Pero cambio, los que hemos ganado de forma consecutiva y, además, estamos construyendo un estadio, lo tenemos un poco más complicado”, finalizó Jafet Soto.

¿Qué necesita Herediano para clasificar a semifinales del Apertura 2025?

El panorama para Herediano es sumamente complicado, ya que el equipo no depende únicamente de sí mismo para clasificar a las semifinales del Apertura 2025.

Los florenses están obligados a ganar los 15 puntos restantes en disputa para alcanzar los 28 puntos y esperar que Cartaginés pierda más de la mitad de los puntos que restan.

Herediano en el Torneo Apertura 2025

Si Herediano logra alcanzar los 28 puntos, todavía dependerá de otros resultados para soñar con la clasificación. En especial, deberá esperar que el Cartaginés no sume más de nueve puntos de los 18 que le quedan por disputar.